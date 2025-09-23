اردوغان: منطقی برای توحش اسرائیل وجود ندارد/ سازمان ملل برای غزه کاری نکرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل گفت: باید قبول کنیم سازمان ملل نتوانسته از نسل کشی و کشتار در غزه جلوگیری کند.
اردوغان با نشان دادن تصویری از مردم گرسنه غزه گفت: در هر ساعت، یک کودک به دست اسرائیل کشته میشود. در اروپا و آمریکا زخمی شدن یک کودک از خار گل، دل والدین را میشکند، اما در غزه، دست و پای کودکان بدون بیهوشی قطع میشود.
وی با بیان اینکه نسلکشی در غزه با پوشش رسانهای نشان داده میشود، افزود: اما اسرائیل تاکنون ۲۵۰ خبرنگار را کشته تا پوشش رسانهای این جنایات کمتر شود.
رئیسجمهور ترکیه همچنین اضافه کرد: از اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در این جلسه حضور ندارد، تاسف میخوریم، این در حالی است که کشورهای زیادی، دولت فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه و غرب آسیا گفت: ما امیدواریم مسئله هستهای ایران بهزودی از مسیر دیپلماسی حلوفصل شود، چراکه منطقه توان تحمل بحرانی تازه را ندارد.
وی افزود: ثبات، امنیت و چشمانداز آینده عراق بهعنوان یکی از همسایگان ما برای کل منطقه اهمیت ویژهای دارد و جمهوری اسلامی ایران از ثبات عراق و فعالیتهای راهبردی در این کشور حمایت میکند.
.......................
پایان پیام
نظر شما