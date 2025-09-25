دشمن به دنبال تبدیل ایران قوی به ایران ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ پاسدار «رضا طلایی‌نیک» معاون برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در گفت‌وگویی، با اشاره به عوامل پیروزی در دفاع مقدس، اظهار داشت: نقش مردم، رهبری جهادی، نیروهای مسلح فداکار و فضای مقاومت عمومی، سرمایه اجتماعی بزرگی را شکل داد که پشتوانه قدرت دفاعی ما در این چند دهه گذشته بود.

مشابهت‌ها و تفاوت‌های جنگ هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه

وی در ادامه به دفاع مقدس هشت‌ساله و ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در اهداف، مشابهت جدی بین این دو جنگ وجود دارد؛ دشمنان در هر دو جنگ با هدف تضعیف قدرت ملی، آسیب به نظام و تجزیه ایران اقدام کردند و از پشتیبانی برخی قدرت‌های غربی برخوردار بودند.

سردار طلایی‌نیک تفاوت اصلی این دو جنگ را در الگوی عملیاتی و ترکیب ظرفیت‌های جنگی عنوان کرد و افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از همه ظرفیت‌ها با محوریت تجاوز هوایی استفاده شد، در حالی که در جنگ هشت‌ساله محوریت با تهاجم زمینی بود.

پیروزی ملت ایران در هر دو جنگ و تثبیت آن در نگرش جهانی

سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر پیروزی نهایی ملت ایران در هر دو جنگ تحمیلی، گفت: ملت ایران با اتکا به رهبری جهادی، نیروهای مسلح توانمند و ابتکارات بومی، این جنگ‌ها را به دوران تاریخی دفاع مقدس و تجربیات ارزشمند تبدیل کردند. تجربیات دفاع مقدس موجب افزایش توان دفاعی و ارتقای بازدارندگی و استفاده از سازوکارهای قوی‌تر از گذشته شده است.

سردار طلایی‌نیک اضافه کرد: دشمن به دنبال تبدیل ایران قوی به ایران ضعیف، حذف نظام مردم سالاری دینی و تجزیه بخش‌‎هایی از ایران اسلامی در دو جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه بود، اما شکست و ناکامی دشمنان درتحقق این اهداف در محیط داخلی و جهانی تبلور یافت.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: طبق بررسی‌ها بلافاصله پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نگرش قاطع ملت ایران و نگرش نسبی و برتر جهانیان، پیروزی ایران را در مقابله با تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به ویژه آمریکا نشان می‌داد. متوقف شدن دشمن صهیونی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شکست نظامی دشمن بود.

هشدار درباره ادامه تهاجم دشمن

سردار طلایی‌نیک هشدار داد: دشمنان با شکست در عرصه نظامی، تهاجم خود را در قالب جنگ روانی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی ادامه می‌دهند.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر هوشمندی، انسجام ملی و ارتقای بینش نسبت به شگردهای دشمن در عرصه‌های رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد و گفت: رسانه در مقابله با جنگ روانی دشمن، میدان‌دار دفاع از ملت ایران و امنیت ملی است.

سخنگوی وزات دفاع نقش‌آفرینی خبرگزاری دفاع مقدس و سایر رسانه‌ها در روایت وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خنثی‌سازی عملیات سنگین روانی دشمن را عامل مهمی در شکست جنگ ترکیبی دشمن ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران در محیط خارجی با نابرابری رسانه‌ای و تسلط رسانه‌ای دشمنان مواجه است، اظهار داشت: این نابرابری ایجاب می‌کند که اهتمام بیشتری به تحرک رسانه‌ای در فضای خارجی و بین‌المللی در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

زندگی توأم با توانمندی

سردار طلایی‌نیک، زندگی توأم با توانمندی در عرصه‌های گوناگون را رویکرد بنیادین کشور دانست و گفت: این روند مورد بغض دشمنان است و آنها سعی می‌کنند با روش‌های گوناگون به ویژه در عرصه رسانه‌ای، فضای مجازی و روانی آن را مختل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با بصیرت، روشنگری، وحدت و انسجام ملی، همانند گذشته بتوانیم توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان را ناکام کنیم؛ چرا که ملت ایران در چهل و پنج سال گذشته در ناکام گذاشتن همه توطئه‌های داخلی و خارجی همواره موفق بوده است.

رویکرد جهادی وزارت دفاع در تامین نیازهای نیروهای مسلح

سردار طلایی‌نیک با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در زمینه تولید و پشتیبانی دفاعی، گفت: وزارت دفاع با رویکرد جهادی و با اتکا به تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و سیاست‌های ستاد کل نیروهای مسلح، هماهنگی بخش‌های لشکری و کشوری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، علمی، پژوهشی و دانشگاهی موفق شده است ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدات دفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهد.

سخنگوی وزات دفاع افزود: در یک سال اخیر، میزان تولیدات صنعت دفاعی در وزارت دفاع، ۵۸ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان دهنده اهتمام جهادی در این وزارتخانه و همچنین بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و حوزه دانش‌بنیان کشور است.

سردار طلایی‌نیک در ادامه به رشد صادرات تجهیزات دفاعی اشاره کرد و اظهار داشت: در زمینه صادرات محصولات دفاعی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۲۴ درصدی هستیم.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: وزارت دفاع علاوه بر تأمین نیازهای نیروهای مسلح، دانش، فناوری و قابلیت‌های خود را در اختیار بخش خصوصی و حوزه‌های غیرنظامی قرار می‌دهد تا نیازهای راهبردی و گلوگاهی بخش‌های غیرنظامی نیز با پشتیبانی صنایع و فناوری‌های دفاعی تأمین شود.

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه در برنامه سالانه وزارت دفاع، ارتقای کیفی توأم با رشد کمی هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌های دشمن صهیونیستی و پشتیبانان آمریکایی و غربی آن، صنایع دفاعی کشور امروز بیش از گذشته و حتی پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در پشتیبانی از نیروهای مسلح فعال و پای کار هستند.

وی بومی‌بودن تولیدات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و شبکه دانش‌بنیان را عاملی برای از بین بردن زمینه‌های آسیب‌پذیری صنایع دفاعی دانست و تأکید کرد: صنایع دفاعی هم در ارتقای سطح فناوری و هم در تأمین کمی نیازهای نیروهای مسلح، تلاش جهادی خود را ادامه می‌دهند.

سردار طلایی‌نیک در پایان، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نیروی انسانی توانمند را یکی از مولفه‌های قدرت دفاعی برشمرد و گفت: وزارت دفاع در پیشبرد فناوری‌های دفاعی و تأمین بومی نیازهای نیروهای مسلح، نقش محوری خود را ایفا می‌کند.

