به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار غلامرضا سلیمانی امشب در آیین افتتاحیه دهمین کنگره ملی اعتکاف که در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) به ارواح مطهر شهدای عزیز، بهویژه شهدای جبهههای مقاومت، شهدای مظلوم و مقتدر غزه و عملیات طوفانالاقصی که دیروز و امروز سالگرد آن عملیات بزرگ و غرورآفرین و پیروزمندانه بود، همچنین شهدای جنگ تحمیلی دوازدهروزه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، نخبگان، دانشمندان و فرماندهان اقتدارآفرین نیروهای مسلح، بهویژه سپهبد شهید پاسدار حاج حسین سلامی، ادای احترام کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشکر از حجتالاسلام والمسلمین تکیهای بابت فراهمسازی این فرصت، خود را خدمتگزاری کوچک در جمعی فعالان حوزه اعتکاف دانست و گفت: تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ، مسائل ناشی از توجه به آن دارد که حادثه بسیار مهم است و ارتباط مستقیم با رسالت بزرگ و ارزشمند علمای حاضر، روحانیت معزز و انقلابی و خدمتگزاران اسلام ناب در سراسر میهن اسلامی دارد؛ رسالتی که میتواند توطئه بزرگ و شوم دشمنان بشریت و مسلمانان را خنثی کند.
وی افزود: در این اتفاق، ۹۰۰ نفر از فرماندهان ارتش آمریکا از سراسر جهان به ایالت آمریکا فراخوانده شدند و با حضور ترامپ و وزیر جنگ ایالات متحده، نشستی برگزار شد؛ ترامپ در این نشست اعلام کرد که قصد دارد ارتش آمریکا را به جامعه بازگرداند و ارتش ایالات متحده باید ایدئولوژیکمحور شود؛ یعنی ایدئولوژی وارد ارتش شود و نام وزارت دفاع به وزارت جنگ تغییر یابد.
سردار سلیمانی ادامه داد: اتفاقات اخیر، بهویژه پس از عملیات طوفانالاقصی، نشان داد که صهیونیستها توطئهای بزرگ طراحی کردهاند و مجری آن ترامپ و هیئت حاکمه آمریکاست؛ تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ و وارد کردن ایدئولوژی به ارتش، برنامه صهیونیستهاست؛ ایدئولوژیای که جنایات غزه، جنوب لبنان، یمن و جنگ تحمیلی ۱۲روزه علیه ملت ایران را رقم زده است.
وی با تأکید بر بیداری ملت ایران و رهبری شجاع، خردمند و مشرف به مسائل راهبردی، گفت: ملت ایران توانسته در همه مواقعی که دشمن از توطئههای صهیونیستی بهره گرفته، به پیروزی دست یابد. اما اگر ملتهای دنیا متوجه این خطر نشوند، در ورطه نابودی قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: صهیونیسم هیچ قاعده، مبنا، اصول، شرافت یا اخلاقی ندارد و هر جنایتی را مرتکب میشود؛ قدرت نظام سلطه در اختیار صهیونیستها قرار گرفته و اصل و اساس آن در آمریکا و انگلستان است و اشغالگران سرزمین فلسطین، عوامل نفوذی در قلب جهان اسلام هستند.
وی پیامدهای این طرح را برای بشریت بسیار خطرناک دانست و گفت: اگر کشورهای اسلامی با آگاهی و بصیرت با این خطر مقابله نکنند، خسارات جبرانناپذیری در انتظارشان خواهد بود.
سردار سلیمانی با اشاره به عملیاتهای وعده صادق یک، دو و سه، اظهار داشت: فناورانهترین تجهیزات نظامی و دفاعی در اختیار ملت ایران است و بسیاری از تواناییها و ظرفیتهای جبهه مقاومت برای دشمن ناشناخته است؛ برآوردهای دشمن نسبت به ملت ایران ابلهانه و کودکانه است.
وی با بیان اینکه مهمترین راه خنثیسازی توطئه دشمن را تربیت جوان مؤمن، انقلابی و پایکار است، گفت: همین تربیت بود که ملت ایران را در جنگ تحمیلی دوازدهروزه به پیروزی رساند؛ در دوره حمله مغول، بیش از ۲۵۰ سال طول کشید تا ملت ایران خود را بازیابد، اما امروز دشمنانی خونریزتر از چنگیزخان مغول، یعنی آمریکاییها و صهیونیستها، در برابر ملت ایران ایستادهاند.
سردار سلیمانی اضافه کرد: ملت ایران در همان روز جمعه، با تبعیت از امامالمسلمین، رهبر معظم انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان پاسداری کرد و دشمن را شکست داد؛ این پیروزی به برکت اعتکاف، اربعین، محرم، صفر، شعبان، رجب و رمضان حاصل شد.
وی در ادامه بیان کرد: ما در سازمان بسیج مستضعفین، در خدمت ملت ایران و در کنار روحانیت عزیز و فداکار هستیم؛ در ستاد ملی اعتکاف، انشاءالله بسترسازی و زمینهسازی خواهیم کرد تا هر سال تعداد بیشتری از مساجد کشور میزبان داوطلبان حضور در برنامه اعتکاف باشند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعتکاف را همچون اربعین، یک حرکت تمدنی دانست و افزود: ما خدمتگزاران ملت ایران و جوانان هستیم؛ با هدایت علمای عزیز، نمایندگان مقام معظم رهبری در استانها و پیگیری ستادهای اعتکاف استانی، این ظرفیت را افزایش خواهیم داد.
