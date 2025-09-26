چنانچه دشمن بخواهد چنین جنگی را تکرار کند، پاسخ ما وسیع تر و ویرانگرتر و قاطع تر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته دفاع مقدس و تنها چند ماه پس از دومین جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، که از سوی رژیم صهیونیستی تحمیل شد ، شبکه خبری العالم میزبان سردار محمد علی نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. وی در این گفتگو درباره هفته دفاع مقدس، جنگ ۸ ساله، قدرت نظامی ایران و ابعاد جنگ اخیر ۱۲ روزه صحبت کردند.

امسال ایران هفته دفاع مقدس را در حالی برگزار می کند که تنها چند ماه از دومین جنگ تحمیلی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران گذشته است؛ جنگ اول که ۸ سال به طول انجامید و جنگ دوم که از سوی رژیم صهیونیستی تحمیل شد و ۱۲ روز طول کشید. رهبران و ملت ایران در چنین شرایطی، مراسم هفته دفاع مقدس را برگزار می کنند.

سردار نائینی: قبل از هر چیز، ادای احترام می کنیم به روح شهدای بزرگوار دو جنگ تحمیلی: یکی جنگی که ۸ سال و دیگری جنگی که ۱۲ روز به طول انجامید. انقلاب اسلامی، تحولی مهم و بنیادین در منطقه ایجاد کرد و جریان جدیدی به نام "جمهوری اسلامی" به وجود آورد که ثمره همین انقلاب اسلامی است و بر همین اساس تهدیدی شد برای منافع غرب در منطقه. غرب و استکبار جهانی نتوانستند وجود چنین نظامی را در منطقه برتابند مخصوصا که این نظام، مبتنی بر آموزه های عقیدتی و دینی است و می تواند منبع الهام برای ملت های منطقه و بسیاری از کشورها باشد، لذا از منظر غرب و اساسا نظام های سیاسی اروپا تهدیدی برای آنهاست.

قدرتهای غربی سعی کردند مانع گسترش افکار و اندیشه‌های انقلاب اسلامی شوند. آنها سعی کردند با نفوذ و رخنه در دولت های مختلف، نظام را تحت تأثیر قرار داده و آن را از درون دچار فروپاشی کنند. آنها انواع تحریم های سیاسی و اقتصادی را به هدف نابودی نظام جمهوری اسلامی، علیه ایران فعال کردند. اما همه این توطئه‌ها شکست خورد. لذا به ناچار اولین جنگ تحمیلی را با استفاده از رژیم "صدام" که همه انگیزه های لازم و آمادگی کافی برای راه انداختن این جنگ را داشت، راه انداختند. حتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق منافع مشترکی در مقابله با انقلاب اسلامی داشتند.

بنابراین همه قدرت ها در همه عرصه ها در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند و رژیم صدام را کمک کردند. امام خمینی (رضوان الله علیه)، رهبر انقلاب اسلامی، ملت ایران را برای دفاع از کشور و انقلاب بسیج و اعلام کردند که نیروهای مسلح ما از آمادگی و قدرت کافی برای مقابله با این توطئه ها برخوردارند. با اینکه در آن زمان ما هنوز در حال سرو و سامان دادن به نیروهای مسلح و مقدمات تشکیل نظام و برگزاری انتخابات بودیم. آنها هرگز فکر نمی کردند که ما از قدرت دفاعی برخوردار باشیم اما امام خمینی (ره) توانست مردم را بسیج کند و در برابر دشمنان ایستاد.

همین قدرتها به خصوص آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی پس از ۴۵ سال دوباره همان تجربه جنگ تحمیلی علیه ایران را تکرار کردند. چه تفاوتی بین این دو تجربه وجود دارد، تجربه دفاع مقادس ۴۵ سال پیش و تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر؟

سردار نائینی: آمریکایی ها هیچ وقت دست از سر ایران برنداشته اند. آنها پیوسته به توطئه های خود ادامه داده اند و با وجود پایان جنگ، اقدام به ترور دانشمندان ایرانی کرده و جنگ فرهنگی و سیاسی را علیه ما آغاز کرده و دست به تحریم اقتصادی علیه کشورمان زدند. آمریکایی ها بر این باور هستند که ایران از قدرت بازدارندگی برخوردا است و ممکن است اقدام نظامی علیه این کشور به شکست بینجامد و به این ترتیب به توطئه چینی علیه کشور دست زدند که شکست خورده و راه به جایی نبردند.

ایران قدرت موشکی و پهپادی منطقه است

نیروهای مسلح ایران پس از جنگ ۸ ساله شروع به تقویت توانمندی های خود کردند. ما در طول جنگ ۸ ساله فقط یک سکوی پرتاب موشک داشتیم اما اکنون قدرت موشکی منطقه هستیم. در زمینه تولید پهپاد از جمله پهپادهای تهاجمی هم همین وضعیت را داریم. از اینها گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای جنگ اول هیچ گونه قدرت نظامی نداشت اما امروز ۵ نیروی نظامی حرفه ای در سطوح عالی دارد.

قدرت بازدارندگی ایران در سایه توانمندی نیروهای مسلح

این مجموعه نیروهای مسلح مقتدر به همراه بسیج مردمی در جنگ اخیر در برابر حملات دشمن، بازدارندگی ایجاد کرد. همانطور که می دانید نیروهای مسلح دو وظیفه اصلی دارند: نخست، ایجاد قدرت برای جلوگیری از شروع جنگ و دوم، ایجاد قدرت برای مقابله با دشمن و شکست آن در صورت شروع جنگ. دشمن هرگز باور نمی کرد که ما تا این حد قدرت بازدارندگی داشته باشیم. اما پس از تحولات منطقه و جنگ در حوزه های مقاومت در لبنان و فلسطین و غزه، محاسبات دشمن به هم ریخت. دشمن فکر می کرد ایران امروز، ایران ۴۵ سال قبل است و بر اساس همین تصور جنگ دیگری را علیه ما شروع کرد.

زیرساخت های نظامی ایران تا چه اندازه در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند؟ و تا این لحظه تا چه اندازه، خسارت ها جبران و بازسازی شده اند؟

سردار نائینی: قبل از هر چیز باید بگویم که دشمن هدف خود را به وضوح بیان کرد. هدف آنها تجزیه ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. حتی در پنجمین روز از جنگ اخیر تصور می کردند به هدفشان خواهند رسید. نقشه آنها این بود که ابتدا با حمله فراگیر و برق آسا و کوتاه، تمام توانمندی های ایران را از بین ببرند و مراکز هسته ای و زیرساخت های هسته ای ایران را نابود کنند و حتی فرماندهان و رهبران ایران را ترور کنند.

آنها طبق برآوردهای خود تصور می‌کردند جامعه ایران از نظام ناراضی است و ملت به خیابان‌ها خواهند آمد و دشمن را کمک خواهد کرد و به این ترتیب کار نظام جمهوری اسلامی تمام می شود. هدف از تحمیل این جنگ، ایجاد نوعی هرج و مرج و سلب استقلال کشور بود.

هر جنگی، هدفی را دنبال می کند و هدف از این جنگ، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود و با اینکه هدف جنگ تحمیلی ۸ ساله هم براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق ائتلاف صهیونیسم و آمریکا بود اما ده ها اندیشمند در مراکز مطالعه و تحقیقات بین المللی ثابت کردند که رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در این جنگ به شدت شکست خورده است.

ایران به تنهایی در برابر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، آمریکا و ناتو ایستادگی کرد

ایران به تنهایی در برابر ناتو و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و نیروی هوایی و دریایی آمریکا و همه پایگاه های این کشور در منطقه ایستاد. رژیم صهیونیستی با اینکه از لایه های دفاعی متعدد برخوردار بود، اما از حملات موشکی ایران در امان نماند. و ما اعلام کردیم که تا این لحظه ۲۶ مرکز استراتژیک رژیم اشغالگر را به طور کاما ویران کرده ایم.

آیا این جنگ، پشت پرده ای دارد؟ به خصوص روزی که توقف آن را اعلام کردند. عصر روز دوازدهم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توقف جنگ خبر داد و عملا به جز چند مورد نقض مختصر، جنگ متوقف شد. چه حادثه ای باعث توقف جنگ شد یا دشمن را وادار به آتش‌بس کرد؟

سردار نائینی: قطعا درخواست آتش بس، چیزی جز تسلیم دشمن نبوده است. وقتی که دشمن ضرب شست دردناک جمهوری اسلامی را چشید به خصوص از روز هشتم، معادله به کلی تغییر کرد. اگر ما فقط دو هفته به حملات موشکی خود ادامه می‌دادیم اثری از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.

هدف از این جنگ، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشور بود اما دشمن شکست خورد. احساسات حمایت از ایران در سراسر جهان تبلور یافت و برخی اذعان کردند که رژیم صهیونیستی شکست خورده است و دشمن به هیچ یک از اهدافش نرسید. از دید منطقی اگر آتش بس، احتمال وقوع هر گونه جنگ را در آینده از بین می برد، ما از از آن استقبال می کردیم اما تغییر مسیرجنگ، نتیجه حملاتی بود که تفاوت زیادی در میدان جنگ ایجاد کرد.

دشمن ادعا می کرد که در زمان جنگ ۱۲ روزه کنترل آسمان ایران را به طور کامل در اختیار داشت و پدافند هوایی ایران را از کار انداخته بود. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ و اوضاع پدافند هوایی ایران الان چگونه است؟



با اصابت ۶ موشک پایگاه العدید آمریکا را به طور مستقیم هدف قرار دادیم

سردار نائینی: اینها ادعای دشمن و بدیهی است که دشمن برای خود درباره قدرت هوایی اش، داستان سرایی کند. اما نتوانست از خود دفاع کند. حتی آمریکایی ها نتوانستند از خودشان دفاع کنند و فرماندهی مرکزی آمریکا نتوانست از پایگاه العدید، دفاع کند و ما با شلیک ۱۴ موشک این پایگاه را هدف قرار دادیم که ۶ فروند آنها به طور مستقیم به هدف خورد و خساراتی به این پایگاه وارد کرد و آنها اعتراف کردند که میلیون ها دلار خسارت متحمل شده اند.

در عملیات "وعده صادق ۳"، ۲۲ موج پرتاب موشک داشتیم و آنها اعتراف کرده اند که ۸۵ فروند موشک به هدف اصابت کرده اند. طی روزهای بعد هم ثابت شد که درصد اصابت موشک ها به هدف روز به روز بیشتر شده است. پس بدیهی است که دشمن تلاش کند در چارچوب جنگ ترکیبی و جنگ روایات و ادعا، داستان سرایی کند.

درست است که جنگ نظامی پس از ۱۲ روز تمام شد اما جنگ اصلی همچنان ادامه دارد. دشمن سعی می کند در جنگ روایتها جای طرف های پیروز و شکست خورده را عوض کند.

چنانچه دشمن بخواهد حماقت خود را تکرار و ایران را با جنگ دیگری غافلگیر کند، آمادگی نیروهای مسلح در چه سطحی است؟ چه تصوری از جنگ آینده می توان داشت؟

سردار نائینی: من نمی پذیرم که ایران از سوی دشمن غافلگیر شده است. رژیم صهیونیستی وقتی قدرت موشکی ما را نادیده گرفت و حمله کرد دچار غافلگیری و پشیمان شد و فهمید که اشتباه کرده است. این رژیم اگر بخواهد اشتباه خود را تکرار کند، آن وقت ملت ایران قضیه را برای همیشه فیصله خواهند داد. پاسخ ما، وحدت ملی ماست و دشمن نمی تواند در برابر آن بایستد. ما بدون تردید دشمن را با قدرت پاسخگویی خود غافلگیر کردیم. ما همیشه در رصد تحولات منطقه کاملا هشیار هستیم و در سطوح مختلف تلاش می کنیم محاسبات دشمن را به هم بزنیم. دشمن هم می داند که شرایط جنگ فراگیر و سناریوی جنگ ۱۲ روزه هرگز تکرار نخواهد شد.

پاسخ ایران در صورت ارتکاب اشتباه دشمن، وسیع تر، ویرانگرتر و قاطع تر خواهد بود

چنانچه دشمن بخواهد چنین جنگی را تکرار کند، پاسخ ما وسیع تر و ویرانگرتر و قاطع تر خواهد بود. ایران توانمندی ها و امکاناتی دارد که هنوز برای جهان ناشناخته است، ما فقط یک واحد نظامی را از انبوه واحدهای نظامی خود وارد جنگ کردیم و بسیاری از تشکیلات سپاه و سامانه های دفاعی در جنگ شرکت داده نشدند. کما اینکه جبهه مقاومت و نیروی دریایی ما هم وارد جنگ نشدند. اگر تجاوزات دشمن ادامه یابد ما همه جانبه و در همه ابعاد پاسخ خواهیم داد و کمر دشمن را خواهیم شکست.

اگر خدای ناکرده جنگ دیگری رخ دهد آیا کسانی هستند که متحد ایران باشند؟ به عبارت دیگر آیا کشورهای دوست در منطقه به طور مستقیم از ایران دفاع خواهند کرد یا سلاح و تجهیزات در اختیار ایران قرار خواهند داد؟

سردار نائینی: شواهد و انگیزه هایی برای همبستیگی با ایران در مناطقب مختلف و حتی از سوی برخی کشورها دیده می شود. روایتی که سعی کرد ایران را ضعیف و آسیب‌پذیر نشان دهد و این که این کشور قدرت ایجاد بازدارندگی ندارد، در جنگ اخیر رنگ باخت. ما اگر از برادران و جریان های مقاومت درخواست کمک نکردیم برای این بود که نمی خواستیم دامنه جنگ گسترش پیدا کند. عملیات دفاعی بازدارنده ما متناسب حجم تهدید و حملات دشمن بود. ایران به تنهایی در برابر نیروهای بسیاری حتی در برابر پیمان ناتو و نیروهای آمریکایی ایستاد و مانع تحقق اهداف آنها شد.

در صورت وقوع جنگ جدید سطح جغرافیایی پاسخ ایران به چه شکل خواهد بود؟ و پاسخ در کدام مواضع صورت خواهد گرفت؟

سردار نائینی: از نظر جغرافیایی، پاسخ ما متوجه منبع تجاوز و ادوات و سکوهای مورد استفاده دشمن خواهد بود. در جنگ اخیر هم به همین صورت بود. ما آغازگر جنگ نیستیم و تمایلی به توسعه دامنه آن نداریم. جنگ ما متناسب با حجم تجاوزات دشمن است. در جنگ اخیر، پاسخ ما، مقابله به مثل بود. وقتی آنها به مراکز اطلاعاتی ما حمله کردند ما هم مراکز اطلاعاتی آنها را هدف قرار دادیم. وقتی که به مراکز نظامی ما حمله کردند ما هم مراکز نظامی آنها را هدف قرار دادیم. وقتی به تأسیسات نفتی یا هسته ای ما حمله کردند پاسخ ما، حمله به مراکز و تأسیسات حیاتی شان بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت هر گونه حمله جدید اسرائیل به ایران، پاسخی متفاوت به دنبال خواهد داشت و دلیل آن تغییر موقعیت نظامی ایران است. این عبارت "تغییر موقعیت نظامی" به چه معناست؟

سردار نائینی: درست است. ما در جنگ‌ها، خلاقیت و توانایی برنامه‌ریزی و اجرا داریم. در جنگ اخیر، ابتکار عمل را به دست گرفتیم و دشمن تصور نمی کرد که پاسخ ما اینگونه صریح و قاطع باشد. در جنگ بعدی، پاسخ، موقعیت‌های جغرافیایی آن، انواع عملیات و واحدهایی که شرکت خواهند کرد، کاملاً متفاوت خواهد بود. ما به دشمن در هر کجا که باشد پاسخ خواهیم داد و شکست را بر او تحمیل خواهیم کرد. ما برتری خود را در سطوح برنامه‌ریزی، خلاقیت و توانایی دستیابی به غافلگیری نظامی نشان داده‌ایم.

آیا پیام مستقیم یا غیر مستقیم از کشورهای منطقه دریافت کرده اید؟ چگونه دیدگاه های کشورهای منطقه نسبت به ایران به عنوان "سد دفاعی" در برابر رژیم صهیونیستی تغییر کرده است؟

سردار نائینی: همانطور که می دانید ۱۲۰ کشور حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند همچنین تعدادی از جمعیت ها و تشکل های منطقه ای و بین المللی هم این تجاوزات را محکوم کردند و جز چند کشور انگشت شمار از این رژیم حمایت نکردند.

اما در سطوح افکار عمومی جهان، حدود ۶۰ درصد از ملت ها گفتند که ایران پیروز شده است و در منطقه بیش از ۷۰ درصد و در میان کشورهای اسلامی ۸۰ درصد از آنها به پیروزی ایران اذعان کردند. حتی ۱۳ درصد از شهرک نشینان صهیونیست هم اعتراف کردند که ایران پیروز شده است.

این بدان معناست که این پیروزی فقط به ایران اختصاص نداشته است بلکه متعلق به همه منطقه و جهان است. ده ها تن از شخصیت های صهیونیست و آمریکایی و مراکز اندیشه و مطالعات استراتژیک و نیز نخبگانی از جهان اسلام و غرب و رسانه های بین المللی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در تحقق اهدافش شکست خورده است.

با توجه به تحولات اخیر – از جمله تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورها یا مناطقی دیگر و صحبت از مفهوم "اسرائیل بزرگ" فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی – آیا ائتلاف نظامی اسلامی بین کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد؟ آیا ایران از پیوستن به چنین ائتلاف هایی استقبال خواهد کرد؟

سردار نائینی: اغلب کشورهای منطقه یا قدرت کافی برای رویارویی با رژیم صهیونیستی ندارند یا اینکه نمی خواهند پاسخ علنی به این رژیم بدهند و متأسفانه نوعی ترس بر برخی از کشورها سایه انداخته است. اما حملات رژیم صهیونیستی نشان داد که هیچ کشوری در امان نیست.

رژیم صهیونیستی خطری برای همه منطقه است. این رژیم از ضعف برخی کشورهای منطقه استفاده کرده و با عملیات های جنون آمیز و جنگ تبلیغاتی، از خود قدرتی پوشالی ساخته است. در واقع این دشمن در برابر مردم غزه و مقاومت فلسطین و مقاومت یمن و رزمندگان لبنانی ناتوان است. این رژیم به رغم سالها جنایت و حملات حساب شده هنوز نتوانسته است مسأله فلسطین را نابود کند.

در نتیجه تحلیل رفتن قدرت دشمن و رشد قدرت مقاومت باعث همگرایی هر چه بیشتر بین نیروهای منطقه و ایجاد موضع مشترک می شود اما هر کشوری محاسبات و گزینه های خاص خود را دارد. ایران به نوبه خود مقاومت در برابر رژیم اشغالگر را وظیفه امت اسلامی می داند و همواره به حمایت از مقاومت ادامه خواهد داد.

