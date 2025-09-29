به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مستند «از واقعهای تو را خبر خواهم کرد» روایتی زنانه از مقاومت به کارگردانی و تهیهکنندگی میلاد امینی موحد است که امروز دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه مستند به نمایش درمیآید.
این مستند داستان هدی یونس، دانشجوی لبنانی رشته انیمیشن است که در ایران تحصیل میکند و از فعالان حوزه مقاومت است.
هدی یونس در این مستند به عنوان خبرنگار در دوران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان حضور دارد و پس از شهادت سید حسن نصرالله، با افراد گوناگون، بهویژه زنان، مواجه شده و نقش و مشارکت آنان در مقاومت را به تصویر میکشد. این مستند با نگاهی زنانه، به جنگ و تاثیرات آن پرداخته است.
این مستند کاری از مرکز هنری رسانهای نهضت است و امروز دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه مستند سیما به روی آنتن میرود.
