حرمی که ماندگار شد؛ قسمت دوم از مستند «تاریخ حرم امیرالمومنین(ع)»

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: سال ۲۳۶ هجری، یکی از تلخترین وقایع تاریخ خلافت متوکل عباسی رخ داد؛ تخریب کامل حرم امام حسین و امیرالمؤمنین علیهماالسلام.
متوکل فرمان داد نهتنها بارگاه مقدس، بلکه تمامی ساختمانها و بناهای اطراف آنها نیز ویران شود و زمین آن هموار گردد. او پا را فراتر گذاشت و دستور داد که آن مناطق را شخم زده و به زمین کشاورزی تبدیل کنند!
هدف او نابودی اهمیت تاریخی این اماکن مقدس در ذهن مردم بود، تا زائران از حضور و زیارت آنها محروم شوند.
قرنها سپری شد… متوکلها آمدند و رفتند… تخریب کردند… اما امروزه حرم امیرالمؤمنین علیهالسلام با گنبد و ایوان طلاییاش باشکوه ایستاده و سالانه میلیونها عاشق را بهسوی خود جذب میکند.
نور امیرالمؤمنین علیهالسلام با هیچ تخریب و دشمنی خاموش نخواهد شد.
قسمت دوم مستند «تاریخ حرم»، کاری از آستان مقدس علوی را ببینید:
.
.
..................
پایان پیام
نظر شما