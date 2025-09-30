شیخ حسان عبدالله: با مجمع جهانی اهل بیت(ع) اهداف مشترکی داریم/ معینیان: هدف ما معرفی درست و دقیق اهل بیت(ع) به دنیاست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «محمدعلی معینیان» معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با «شیخ حسان عبدالله» رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان دیدار کرد.

حجت الاسلام معینیان در ابتدای این دیدار گفت: ایام شهادت سید مقاومت و یارانش را به اعضای تجمع علمای مسلمین لبنان تسلیت می‌گویم، خداوند درجات آن‌ها را عالی گرداند، مقدمه یپروزی جبهه مقاومت باشد و پایان حیات رژیم صهیونیستی را رقم بزند.

وی در تشریح فعالیت‌های مجمع جهانی اهل بیت(ع) عنوان کرد: مجمع 35 سال است که در مسیر تبیین معارف اهل‌بیت(ع) برای همه تشنگان حقیقی در اشکال مختلف فعالیت می‌کند. قطعاً این ماموریت بسیار بزرگ و کار بسیار عظیمی است. در جلسه اخیری که اعضای مجمع با امام خامنه ای داشتند، ایشان فرمودند: مجمع اهل بیت(ع) باید یک پایگاه عظیم و مرجعی برای معرفی معارف اهل بیت(ع) به همه دنیا باشد و این وظیفه بسیار سنگین و بزرگی است.

معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: برای تحقق این مأموریت بزرگ، مجمع از ظرفیت همه علما و موسساتی که در این عرصه حرکت می‌کنند بهره‌مند می‌شود. مجمع در خلال این 35 سال با اشکال مختلف به وسیله فضای مجازی، ارسال کتب، ـ مجمع تاکنون 2700 عنوان کتاب به بیش از 50 زبان منتشر کرده است ـ از طریق خبرگزاری، شبکه ماهواره‌ای ثقلین، و برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها، با شبکه مبلغین یعنی 3 هزار مبلغ بومی در 50 کشور، مرتبط است.

وی به ماموریت اصلی مجمع اشاره کرد و یادآور شد: مأموریت اصلی مجمع مخاطب خاص نیست، مخاطب ما نه شیعه نه سنی بلکه همه‌ی عالم است. ما بنا داریم اهل بیت(ع) را به دنیا معرفی کنیم و اگر بتوانیم اهل بیت(ع) را به خوبی به مردم دنیا معرفی کنیم، خودشان مسیر حق را پیدا می‌کنند. مجمع هیچ برنامه‌ای برای این که مسلمانان غیرشیعه را به شیعه، و سایر ادیان را به اسلام به صورت مستقیم دعوت کند، ندارد. هدف ما معرفی درست و دقیق اهل بیت(ع) به دنیا است. در این مسیر هر فردی، هر شخصی، هر مجموعه‌ای و هر سازمانی بتواند به ما کمک کند، دست یاری به سوی او دراز می‌کنیم.

در این دیدار «شیخ حسان عبدالله» رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان در تشریح تاریخچه تأسیس این نهاد گفت: تجمع علمای مسلمین لبنان در سال 1982 میلادی تاسیس شد و 43 سال از تاسیس آن می‌گذرد. تاسیس این مجموعه با تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان همزمان شد و ما در آن زمان، به مناسبت نیمه شعبان در همایش مستضعفین در تهران بودیم که خبر تجاوز رژیم صهیونی به ما رسید. تعدادی از علما به شیوه‌ی مواجهه با این تجاوز فکر کردند و نظر جمع این بود که هر دشمنی که وارد سرزمینی می‌شود، برای ایجاد تفرقه و فتنه در مردم آن سرزمین تلاش می‌کند و ما باید برای مقابله، اجازه ایجاد فتنه در میان مردم لبنان را ندهیم.

وی ادامه داد: معروف است که لبنان 18 طایفه دارد و بزرگ‌ترین طایفه در این کشور، مسلمانان هستند. 35 درصد جمعیت لبنان شیعه و 35 درصد اهل سنت هستند و مسلمانان، اکثریت جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند. اگر شیعیان و اهل سنت با هم توافق داشته باشند، می‌توانند قدرت بزرگی برای اسلام در این کشور تشکیل دهند، اما اگر دچار اختلاف شدند، موجب تخریب اسلام و مسلمین می‌شوند. از این رو، توافق شد که برای ایجاد وحدت امت اقدام کنیم. چون اگر علما با هم توافق کنند، این وحدت به پایگاه‌های مردمی آنها هم کشیده می‌شود. لذا تصمیم گرفتیم تجمعی برای علمای مسلمین اعم از شیعه و سنی برای وحدت اسلامی ایجاد کنیم. برای تشکیل این تجمع از امام خمینی(ره) اذن گرفتیم و ایشان گفتند که به دعوت به اسلام محمدی ناب و وحدت اسلامی بپردازید، مقاومت اسلامی مسلحانه را برای مقابله با اشغالگران صهیونیست تشکیل دهید و ان شاء الله پیروز می‌شوید.

رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان اضافه کرد: ما در آن زمان چیزی به لحاظ تسلیحاتی و قوای نظامی نداشتیم و متوجه نمی‌شدیم که چطور امام راحل می‌فرماید که به لبنان بروید و پیروز خواهید بود. کار را شروع کردیم. دشمن صهیونیستی به بیروت و آستانه بقاع رسیده بود و دولت لبنان با تشویق آمریکا به سمت توافق صلح با اسرائیل رفت. آن زمان ابتدای فعالیت تجمع علمای مسلمین بود لذا تصمیم گرفتیم که با این توافق مقابله کنیم و مردم را به تحصن در مسجد امام رضا(ع) در منطقه بئرعبد دعوت کردیم. نیروهای دولت لبنان به این مسجد یورش بردند و اقدام به تیراندازی به سمت متحصنین کردند که یک نفر شهید و تعدادی مجروح شدند اما توافق دولت لبنان با اسرائیل ساقط شد و این آغاز فعالیت تجمع علمای مسلمین لبنان بود.

وی درباره فعالیت‌های تجمع علمای مسلمین لبنان اظهار داشت: ما در طول این 43 سال با فتنه‌های بی‌شماری روبه‌رو بودیم، به گونه‌ای که یک فتنه هنوز تمام نشده با فتنه‌ی دیگری از سوی دشمن مواجه می‌شدیم. فتنه‌ها همیشه بعد از پیروزی‌ها می‌آمد. برای نمونه زمانی که توانستیم دشمن صهیونیستی را از صیدا بیرون کنیم، جنگ اردوگاه‌ها را رقم زدند تا بین شیعه و سنی فتنه ایجاد کنند. تجمع علمای مسلمین لبنان با این فتنه مقابله کرد و اعضای تجمع علمای مسلمین لبنان از شیعه و سنی به داخل اردوگاه‌های فلسطینی رفتند و با وجود حملات در آنجا متحصن شدند و کمک‌ها را وارد کردند تا اینکه این جنگ به پایان رسید. بعد از آن دشمن صهیونیستی به داخل کمربند مرزی در جنوب لبنان عقب نشینی کرد و در سال 2000 پیروزی رخ داد.

شیخ حسان عبدالله افزود: پس از این پیروزی، برای فتنه بزرگی برنامه‌ریزی شد و اوج آن ترور رفیق حریری بود. سید حسن نصرالله این ترور را زلزله بزرگ دانست. هدف از آن ایجاد فتنه مذهبی بود لذا تجمع علمای مسلمین لبنان یک نشست علمایی بزرگ را در سالن اونیسکو برگزار کرد، صدها عالم شیعه و سنی در آن شرکت کردند که عنوان آن «نه به دخالت آمریکا» بود. مشخص شد که این ترور کار دستگاه اطلاعاتی آمریکا برای ایجاد فتنه مذهبی بین شیعه و سنی جهت تضعیف حزب الله است. پس از آنکه حزب الله، اسرائیل را به عقب‌نشینی بی‌قید و شرط از خاک لبنان مجبور کرد، در سال 2006 تلاش دوم برای تجاوز اسرائیل به خاک لبنان را شاهد بودیم که حزب الله با آن مقابله کرد و در جنگ 33 روزه، اسرائیل را شکست داد.

وی با بیان اینکه پس از جنگ 2006، دشمن برای فتنه دیگری برنامه ریزی کرد، ادامه داد: دشمن این سوال را مطرح کرد که چرا حزب‌الله بر ما پیروز شد؟ حزب الله با اسلام، وحدت و مقاومت پیروز شد. لذا باید اسلام دیگری را برای آن‌ها ابداع کنیم و به آنان بگوییم که این همان اسلام حقیقی است تا فتنه مذهبی به وجود بیایید. این‌گونه، داعش و گروه‌های تکفیری شکل گرفت و در عراق و سوریه و نقاط مختلف، فتنه به وجود آمد. بلکه تبعات آن حتی به داخل ایران هم رسید. هدف دیگر از این فتنه، مشغول کردن مقاومت به جنگ با تکفیری‌ها و دور کردن آن از جنگ با دشمن اسرائیلی بود.

رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان با بیان اینکه سید حسن نصرالله رمز محور مقاومت در دنیای عرب بود، به آغاز عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و عنوان داشت: باید بدانیم که رویکرد نظامی اسرائیل، پرهیز از تحمل تلفات و رفتن به سمت جنگ‌ها در زمان محدود بود اما پس از عملیات طوفان الاقصی که خطر وجودی برای رژیم صهیونیستی به وجود آورد، رویکرد این رژیم تغییر کرد و اکنون شاهدیم که آن‌ها اهمیتی به اسرای اسرائیلی نمی‌دهند و حتی حاضرند خودشان این اسرا را بکشند، ابایی از جنگ طولانی مدت ندارند و تلفات سنگینی هم در این جنگ متحمل می‌شوند، چون اعتقاد دارند اگر این کارها را نکنند، زوال اسرائیل حتمی است.

وی ادامه داد: طوفان الاقصی عملیات بزرگی بود و نشان داد که عده ‌ای کم می‌توانند به اسرائیل نفوذ کنند، پایگاه‌های آن را تحت کنترل خود قرار دهند و تعداد زیادی صهیونیست را بکشند. از این رو، رزمندگان فلسطینی در زمان کوتاهی، یک لشکر ارتش اسرائیل را از بین بردند. در پی ورود لبنان به این جنگ، تعداد زیادی از فرماندهان و در راس آن‌ها سیدحسن نصرالله به شهادت رسیدند.

شیخ حسان عبدالله با بیان اینکه ما هنوز از آثار از دست دادن شهید سید حسن نصرالله رنج می‌بریم، افزود: ما معتقدیم که این راه شهید سید حسن نصرالله بود. رسول اکرم(ص) رحلت کرد ولی اسلام ماند. امام حسین(ع) شهید شد ولی اسلام پیروز شد. زمانی که یک فرمانده شهید شد، مسیر به پایان نمی‌رسد، بلکه گاهی آن مسیر پیشرفت می‌کند. همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند: «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود.» ما هنوز در جنگ به سر می‌بریم. من به شما بشارت می‌دهم که ما خودمان را بازسازی و خسارت‌های‌مان را جبران کردیم، قدرت نظامی خود را به دست آوردیم و آماده جنگ با دشمن صهیونیستی هستیم.

وی درباره فعالیت‌های کنونی تجمع علمای مسلمین گفت: تجمع علمای مسلمین ده‌ها همایش برگزار کرده است که صدها عالم از کشورهای مختلف آمدند و شبکه ارتباطات گسترده‌ای در جهان داریم. با عالمان شیعه و سنی در سراسر دنیا در ارتباط هستیم و به مراکز دینی مختلف در جهان اسلام سفر کردیم؛ حتی سفرهایی به واتیکان داشتیم.

رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان در پایان اظهار داشت: در کنار دعوت به وحدت اسلامی، همه را به وحدت ملی دعوت می‌کنیم و با کشیش‌ها و شخصیت‌های دینی مسیحی نشست برگزار می‌کنیم. یک مجله هفتگی با عنوان البلاد داریم و اکنون این مجله به صورت آنلاین در اینترنت منتشر می‌شود. توافقنامه‌های مشترکی با موسسات مختلف از مجمع جهانی تقریب مذاهب و حوزه علمیه قم برای همکاری داریم، و آماده انعقاد توافقنامه با مجمع جهانی اهل بیت(ع) هستیم. چون اهداف مشترکی داریم؛ به خصوص که مجمع یک مجموعه‌ی بسته نیست و به دنبال ارتقای همکاری‌های خود در عرصه‌های اسلامی و انسانی است. این همان هدف مجمع علمای مسلمین هم است.

....................................

پایان پیام/ 167