به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.
خبرنگار الجزیره از تیراندازی شدید و حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به شمال غرب شهر غزه و منفجر کردن نفربرهای بمبگذاری شده در مناطق شمال غربی این شهر خبر دادند.
منابع فلسطینی به حملات هوایی و توپخانه این رژیم به مرکز و شمال شهر خانیونس و تیراندازی شدید تانکها اشاره کردند.
این منابع بیان کردند که خانیونس در جنوب غزه، هدف حملات هوایی و انفجارهای رباتهای بمبگذاریشده قرار گرفت و در جریان این حملات، یک نفر شهید و شماری مجروح شدند.
شرق محله التفاح در شهر غزه و شمال و وسط اردوگاه النصیرات زیر حملات توپخانهای گسترده قرار گرفتند. جنگندهها و قایقهای جنگی اسرائیلی اطراف ساحل النصیرات را هدف قرار دادند.
انفجارهای متعدد رباتهای بمبگذاری شده در خیابان النفق و مناطق شمالی شهر غزه گزارش شده است. عملیات شبانه گستردهی هوایی و توپخانهای در خانیونس و مناطق مرکزی و شمالی این شهر نیز ادامه داشته است.
نیروهای امدادی در مدرسه الفلاح در محله الزیتون نیز هدف حملات اشغالگران قرار گرفتند. همچنین قایق های جنگی رژیم صهیونیستی نیز النصیرات در غزه را زیر آتش گرفتند.
