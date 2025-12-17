کمیسیون عالی شیعیان افغانستان حمایت از نظام مستقر را به نفع جامعه تشیع دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی اخلاقی، رییس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان گفت که همگرایی و وحدت در جامعه از ضروری‌ترین نیازهای امروز مردم افغانستان است و حمایت مردم از نظام مستقر در این کشور، ثبات و عزت افغانستان را ضمانت می‌کند.

رییس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان این اظهارات را در همایش بزرگ مردمی شیعیان غرب افغانستان، جهت تحکیم هماهنگی میان جامعه تشیع با حکومت طالبان که در استان هرات برگزار شده بود، بیان کرده است.

این کمیسیون روز سه‌شنبه(۲۵ آذر) اعلام کرد که هیات بلندپایه این کمیسیون به ریاست آقای اخلاقی به استان هرات سفر کرده و با اقشار مختلف شیعیان غرب افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

کمیسیون عالی شیعیان، هدف از این سفر را «تحکیم روابط مردمی، تقویت انسجام اجتماعی و بیان دیدگاه‌های کمیسیون در حمایت از نظام اسلامی» اعلام کرده است.

محمدعلی اخلاقی در همایش مردمی شیعیان با اشاره به تحولات جاری در افغانستان، دست‌آوردهای حکومت طالبان را در بخش‌های امنیت، خدمات، عدالت و بازسازی قابل توجه عنوان کرد و اظهار داشت: «همگرایی و وحدت در جامعه از ضروری‌ترین نیازهای امروز ما است و حمایت مردم از نظام اسلامی، ضامن ثبات و عزت کشور است.»

او همچنان در بخش دیگری از سخنانش تعامل و همکاری اقشار مختلف جامعه افغانستان را با حکومت مستقر در کابل حیاتی خواند.

از سوی دیگر، علی‌اکبر جمشیدی، معاون حقوقی کمیسیون عالی شیعیان به اهمیت وحدت امت اسلامی اشاره کرد و گفت: «ما باور داریم که تقویت روابط بین اقشار مختلف جامعه، به خصوص میان مذاهب اسلامی، از عوامل کلیدی در موفقیت کشور است. کمیسیون عالی شیعیان، حمایت از نظام اسلامی را به نفع کل جامعه تشیع و امت اسلامی می‌داند.»

برخی دیگری از مسئولان کمیسیون عالی شیعیان در این همایش مردمی در مورد نقش اساسی علمای دین در مسیردهی افکار عمومی و هدایت جامعه به سوی انسجام و اتحاد سخنرانی کردند.

سخنرانان این همایش تاکید ورزیدند که علما باید با استفاده از جایگاه معنوی خود، مردم را به سوی وحدت، اخوت و پرهیز از تفرقه سوق دهند.

...............

پایان پیام/