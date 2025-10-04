به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از تشکلها و فعالان حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با انتشار بیانیهای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، ضمن قدردانی از تصویب سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، نگرانی خود را از تأخیر در اجرای آن اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: "در شرایطی که بخش عمده ترافیک اینترنت کشور از محتوای خارجی و غالباً بدون نظارت تأمین میشود، تولیدکنندگان بومی از منابع عظیم حاصل از سهم محتوا محروم ماندهاند. این وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف کرده و مزیت تولید محتوای داخلی را از بین میبرد."
امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که اجرای شفاف سند یادشده با محوریت تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و نظارت عالی مرکز ملی فضای مجازی، موجب جلوگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی در حوزه ترافیک خواهد شد و منابع حاصل از سهم محتوا را به سمت حمایت واقعی از تولیدکنندگان، ناشران و پلتفرمهای مجاز داخلی هدایت میکند.
به اعتقاد آنها، این رویکرد میتواند ضمن تقویت فعالان حوزه تولید و نشر محتوا، نیاز کاربران را در حوزههای متنوع پاسخ دهد، مرجعیت سرویسهای بومی را ارتقا بخشد و شفافیت و کارآمدی را تضمین نماید.
تشکلها و پلتفرمهای امضاکننده این بیانیه از دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستهاند با پیگیری و اجرای سند در قالب شیوهنامه اجرایی آن توسط بخش خصوصی، زمینه بهرهمندی فعالان داخلی از فرصتهای اقتصادی حوزه محتوا را فراهم آورند.
این بیانیه توسط جمع گستردهای از نهادها و پلتفرمهای داخلی از جمله اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، انجمن سواد رسانهای ایران، انجمن صنفی مدیران رسانه، مجمع صوت و تصویر فراگیر ایران، انجمن ناشران دیجیتال اسلامی، انجمن ناشران کتاب دیجیتال، پیامرسانهای بله و ایتا، کافه بازار، فیدیبو، کتابراه، آوانامه، نوار، استدیو بازیسازی نردبان اندیشه فردا (آمیرزا) و بسیاری دیگر از پلتفرمها، ناشران و تولیدکنندگان محتوا امضا شده است. به گفته برگزارکنندگان، بیش از ۱۵۰۰ پلتفرم و ناشر دیجیتال در ذیل این تشکلها فعالیت دارند.
دیدگاه منتقدان :
با این حال، باید توجه داشت که این بیانیه صرفاً بازتابدهنده دیدگاه گروهی از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید محتوا است. در مقابل، گروه دیگری از فعالان و کارشناسان حوزه پلتفرمها و شبکههای اجتماعی، با انتشار نامهای سرگشاده، انتقادهای جدی خود را نسبت به این سند و شیوه اجرای آن مطرح کردهاند. آنان معتقدند که اجرای طرح تعرفهگذاری و تسهیم درآمد محتوا میتواند به رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا و افزایش هزینهها برای کسبوکارهای دیجیتال، اختلال در مدلهای اقتصادی پلتفرمها و کاهش رقابتپذیری منجر شود.
