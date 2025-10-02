به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «مسعود کاویانی»، مدیر شبکه رادیویی سراسری معارف، در آیین اختتامیه «اولین جشنواره پادکست حوزه» که در قم برگزار شد، به تبیین جایگاه، ویژگیها و ظرفیتهای رسانه نوپای پادکست در ترویج معارف دینی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک میلاد مسعود امام حسن عسکری (علیه السلام) و تقدیر ویژه از مرکز رسانه حوزه برای راهاندازی این جشنواره، اظهار داشت: «حقیقتاً از زمانی که نهضت پادپخش (پادکست) شروع شد، یک انقلابی در تولیدات صداپایه اتفاق افتاد».
آمادگی رادیو معارف برای حمایت کامل از پادکستسازان
به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر کاویانی با یادآوری سختیهای راهاندازی رادیو معارف در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به دلیل نبود الگو، تجربه و دانش کافی، سه عامل را به عنوان قوت قلب آن دوران برشمرد: «اول، انگیزه و اراده قوی؛ دوم، محتوا و موضوعات بسیار غنی به برکت اهل بیت(ع) و علمای شیعه؛ و سوم، نیاز مخاطب».
وی با اشاره به تجربیات اندوخته شده طی سه دهه فعالیت، تصریح کرد: «اکنون رادیو معارف این آمادگی کامل را دارد که در حوزههای مختلف، از جمله آموزش، ارائه امکانات و حتی استفاده از تولیدات شما عزیزان بر روی آنتن، بهطور کامل در اختیار شما باشد» .
ویژگیهای کلیدی یک پادکست موفق: از محتوا تا راوی
مدیر رادیو معارف، مهمترین شاخصه پادکست را «قدرت انتخاب» مخاطب دانست و افزود: «اینکه شنونده قدرت انتخاب دارد در چه زمانی و از چه مرکزی کار خودش را بشنود، مهمترین ویژگی این رسانه است».
ایشان در ادامه بر دو مسئله کلیدی که در تولید پادکست باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، تأکید کرد:
۱. محتوا، موضوع و جذابیت سوژه: دکتر کاویانی در این باره گفت: «موضوع باید نقش آموزشی داشته باشد و به داشتههای مخاطب چیزی اضافه کند. همچنین باید کاربردی و عملیاتی باشد و نیاز مخاطب را رفع کند.» وی افزود: «موضوعات را نباید خام بفروشیم؛ بلکه باید آنها را دارای قصه و سناریو کنیم تا جذابتر شوند و شنونده بتواند با آن ارتباط برقرار کند».
۲. روایت و راوی: وی با بیان اینکه موضوع باید به یک روایت شیرین تبدیل شود، به اهمیت انتخاب راوی مناسب اشاره کرد و گفت: «لزوماً تهیهکننده یا نویسنده نباید راوی باشد. اگر توانایی روایتگری وجود ندارد، باید شخص دیگری به عنوان راوی انتخاب شود.» دکتر کاویانی ویژگیهای یک راوی موفق را «داشتن لحن مناسب با موضوع»، «صدای خوشایند، واضح و گرم»، «قدرت انتقال مفهوم و تسلط بر متن» و «اصالت و تشخص در صدا» برشمرد و تأکید کرد: «راویان عزیز تقلید نکنند و صدای اصیل خودشان را داشته باشند» .
تأثیرگذاری شگرف یک فایل صوتی کوتاه
مدیر شبکه رادیویی معارف در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به مسئولیت سنگین تولیدکنندگان محتوا، خاطرنشان کرد: «پادکست اینقدر مهم است که وقتی آن را تولید و پخش میکنید، به این فکر کنید که احتمال زیادی وجود دارد که شما دارید فکر یک نفر، زندگی یک نفر و راه و روش یک نفر را تغییر میدهید و این احتمال، خیلی دور از ذهن نیست».
ایشان با ذکر نمونههایی از تحول شنوندگان رادیو معارف افزود: «واقعاً احتمال اینکه یک شنوندهای با ۵ دقیقه شنیدن برنامه شما کل زندگیاش تغییر کند، وجود دارد. پس باید به همین مقدار به کارمان اهمیت بدهیم».
..............................
پایان پیام/
نظر شما