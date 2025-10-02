به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «رضا رستمی»، مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه، در آیین اختتامیه «اولین جشنواره پادکست حوزه» که در قم برگزار شد، به تبیین اهداف و دستاوردهای این رویداد و ضرورت حضور فعال حوزه علمیه در رسانههای نوین پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن عرض خیر مقدم به حضار، اساتید و هنرمندان و تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری (علیه السلام)، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به روح مطهر شهدا درود فرستاد.
تغییر ذائقه رسانهای و گرایش نسل نو به قالبهای صوتی
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام رستمی با بیان اینکه قالبهای رسانهای امروز تفاوت بسیاری با گذشته پیدا کردهاند، اظهار داشت: «شاید ۲۰ سال گذشته که بسیاری از ما در عرصه پویانمایی و انیمیشن فعالیت میکردیم، هیچکدام فکر نمیکردیم که پس از شکوفایی ویژه در عرصه تصویر و سهبعدی، نسل جوان و نوجوان تمایل به قالبهای صوتی پیدا کنند».
مدیر مرکز رسانه حوزه با تأکید بر این تغییر ذائقه افزود: «امروز نسل جوان و نوجوان گرایش ویژهای به قالبهایی مثل پادکست، مجلههای صوتی، مستندهای صوتی و امثال اینها دارند و این وظیفه ما به عنوان حوزه علمیه است که راه را برای تولید محتوا در این قالب بسیار پرمخاطب باز بکنیم» .
استقبال چشمگیر از جشنواره و راهاندازی «رادیو حوزه»
وی دستاوردهای اولین دوره جشنواره را فراتر از انتظار توصیف کرد و گفت: «الحمدلله با دورههای آموزشی که برگزار شد و پس از آن، جشنوارهای که برای ایجاد موج تولید محتوا در این عرصه شکل گرفت، ما ناباورانه شاهد بودیم که با همکاری عزیزانمان در رادیو معارف و اداره ارشاد قم، حدود ۷۰۰ اثر به جشنواره ارسال شد و از این میان، ۵۸۲ اثر به بخش رقابت راه یافت».
حجتالاسلام رستمی در ادامه از ایجاد یک بستر اختصاصی برای انتشار این آثار خبر داد و تصریح کرد: «الحمدلله ظرفیتی برای ارائه این حدود ۶۰۰ اثر در "رادیو حوزه" فراهم شد که به ارائه قالبهای صوتی دینی و فرهنگی میپردازد. این بستر در کنار تلویزیون اینترنتی حوزه، این ظرفیت را فراهم میکند که ما در تولیدات دینی و معارفی بتوانیم از این قالب جدید صوتی استفاده بکنیم».
نهضت تولید محتوا و مشارکت ارزشمند فعالان غیرطلبه
مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه با اشاره به لزوم ایجاد یک نهضت در این عرصه، خاطرنشان کرد: «انشاءالله با کمک شما بزرگواران، نهضتی در تولید محتوا در این قالب جدید که گاه ناشناخته است، شکل بگیرد. ما در ابتدا از واژه "پادپخش" استفاده کردیم، اما چون حتی خود واژه "پادکست" نیز هنوز به خوبی شناخته شده نیست، مجبور شدیم برای معرفی بهتر کار، از همان واژه پادکست استفاده کنیم».
ایشان در پایان با قدردانی از تمامی شرکتکنندگان، داوران و مسئولین اجرایی جشنواره، به نقشآفرینی ارزشمند فعالان غیرحوزوی اشاره کرد و افزود: «الحمدلله چند نفر از برگزیدگان ما، غیرطلبههایی هستند که در موضوع علما محتوا تولید کردهاند که این مسئله بسیار جای تقدیر دارد. امیدواریم این حرکت امتداد پیدا کند و با کمک عزیزانمان در رادیو قم و رادیو معارف، بتوانیم از ظرفیت طلاب توانمند و همچنین فعالان غیرطلبه در رادیو استفاده کنیم».
..............................
پایان پیام/
نظر شما