با تجلیل از برگزیدگان؛ اولین جشنواره پادکست حوزه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه اولین جشنواره پادکست حوزه، عصر روز چهارشنبه، نهم مهرماه ۱۴۰۴، در مجتمع فرهنگی شهید سیدمرتضی آوینی شهر مقدس قم برگزار شد.

این جشنواره که به همت مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه و با همکاری رادیو معارف و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم شکل گرفت، با استقبال چشمگیر فعالان این عرصه و ارسال حدود ۷۰۰ اثر همراه بود که از این تعداد، ۵۸۲ اثر به بخش رقابت راه یافتند.

به گزارش خبرنگار ابنا، در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و مدیحه‌سرایی، سخنرانان به تبیین اهمیت رسانه‌های نوین، به‌ویژه پادکست، و لزوم نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در این عرصه پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رستمی، مدیر مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، با اشاره به گرایش روزافزون نسل جوان به قالب‌های صوتی، این جشنواره را گامی برای ایجاد موج تولید محتوای دینی در این قالب پرمخاطب دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید ملکی، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه، تأکید کرد که مبلغان دینی به عنوان ادامه‌دهندگان راه انبیاء، باید با شناخت زمانه و سوار شدن بر ابزار روز، مفاهیم بلند آسمانی را به گوش جهانیان برسانند.

دکتر مسعود کاویانی، مدیر شبکه رادیویی معارف، پادکست را انقلابی در تولیدات صداپایه توصیف کرد و خطاب به تولیدکنندگان گفت: «احتمال اینکه یک شنونده با ۵ دقیقه شنیدن برنامه شما کل زندگی‌اش تغییر کند، وجود دارد؛ پس باید به همین مقدار به کارمان اهمیت بدهیم».

آقای امیرعلی سوقندی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، نیز با بیان اینکه پادکست یک ژانر خاص و یک صنعت تولیدمحور است، پیشنهاد کرد که برای ارتقای کیفی آثار، باب نقد علمی و منصفانه در این حوزه گشوده شود.

در بخش پایانی این مراسم، از داوران، آثار شایسته تقدیر و برگزیدگان نهایی تجلیل به عمل آمد.

فهرست کامل گروه‌ها و افراد برگزیده در اولین جشنواره پادکست حوزه، به شرح زیر است:

آثار شایسته تقدیر

جناب آقای مرتضی زارع برای اثر «دنیای زیر آوار».

برای اثر «دنیای زیر آوار». جناب آقای حسین شجاع برای اثر «ترور».

برای اثر «ترور». سرکار خانم الناز احقاقی برای اثر «تصمیم اشتباه زندگی».

گروه‌های برگزیده

مرکز راهبردی (به نمایندگی مهدی قدمگاهی).

(به نمایندگی مهدی قدمگاهی). پایگاه اجتماعی نمو (به نمایندگی اسماعیل گوهری).

(به نمایندگی اسماعیل گوهری). جهادگران حوزه (به نمایندگی محمدعلی بهاری).

(به نمایندگی محمدعلی بهاری). رادیو مناهج (به نمایندگی جمال نصیری‌فرد).

(به نمایندگی جمال نصیری‌فرد). گروه حبیب‌آوا (به نمایندگی محمد ربانی‌نژاد).

(به نمایندگی محمد ربانی‌نژاد). گروه پادکست شاکله (به نمایندگی یاسین مهدوی).

(به نمایندگی یاسین مهدوی). گروه محراب (به نمایندگی ابراهیمی‌فرد).

(به نمایندگی ابراهیمی‌فرد). رادیو صاحبان .

نفرات برگزیده اصلی

نفر اول مشترک: حسین مجاهد برای اثر «من ف.م هستم».

برای اثر «من ف.م هستم». نفر اول مشترک: محمدسعید صفرزاده تهرانی برای اثر «کلاهخود».

برگزیدگان بخش ویژه (با موضوع زندگی‌نامه علما)