به آمرین و مسببین اقدام مذبوحانه در شهرستان سروآباد پاسخ قاطع داده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل مسقر در پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سرو آباد با هشدار به عناصر خود فروخته و مزدور ضد انقلاب اعلام می کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.



بنا بر گزارش روابط‌عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه مقارن شامگاه روزدوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سرو آباد دو تن از پرسنل مسقر در این پایگاه به نام‌های ایوب شیری و جناب حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده ها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خود فروخته و مزدور ضد انقلاب اعلام می کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

