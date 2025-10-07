  1. صفحه اصلی
به آمرین و مسببین اقدام مذبوحانه در شهرستان سروآباد پاسخ قاطع داده خواهد شد

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۷
کد خبر: 1735970
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل مسقر در پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سرو آباد با هشدار به عناصر خود فروخته و مزدور ضد انقلاب اعلام می کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل مسقر در پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سرو آباد با هشدار به عناصر خود فروخته و مزدور ضد انقلاب اعلام می کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.
 
 بنا بر گزارش روابط‌عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه مقارن شامگاه روزدوشنبه مورخه چهاردهم مهرماه به دنبال تعرض و درگیری اشرار مسلح ضد انقلاب به یکی از پایگاه‌های عملیاتی سپاه شهرستان سرو آباد دو تن از پرسنل مسقر در این پایگاه به نام‌های ایوب شیری و جناب حجت الاسلام علیرضا ولی زاده به مقام شهادت نائل آمدند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده ها و همرزمان شهدا با هشدار به عناصر خود فروخته و مزدور ضد انقلاب اعلام می کند که این شرارت بدون پاسخ نخواهد ماند و به آمرین و مسببین این اقدام مذبوحانه پاسخ قاطع داده خواهد شد.

.............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

