سپاسگزار رهبر و ملّت ایران هستیم/ این مسیر تا آزادی کامل فلسطین و مسجدالاقصیٰ ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خالد قدومی، نماینده‌ی جنبش اسلامی فلسطین (حماس) در ایران صبح امروز سه‌شنبه در رویداد ملی «ایران همدل» که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی از رهبر، ملّت و دولت ایران به خاطر حمایت از مردم غزّه و مقاومت فلسطین قدردانی کرد.

قدومی ضمن گرامیداشت سالروز عملیّات طوفان‌الاقصیٰ، این عملیّات را روز عزّت مؤمنین و آغاز نابودی رژیم صهیونی توصیف کرد و گفت: «از سیّدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران، و همچین ملّت شریف ایران تشکّر می‌کنم که همیشه همراه مستضعفین و مردم غزّه و لبنان و یمن بوده‌اند؛ ملّتی که خون شریف و عزیزش با خون فلسطینی‌ها مخلوط شد. شما شریک آینده‌ی مقاومت و منطقه هستید.»

نماینده‌ی جنبش اسلامی فلسطین (حماس)، در ادامه، با گرامیداشت یاد شهید حسن نصراللّه او را به معنای واقعی کلمه «شهید فلسطین و طوفان‌الاقصیٰ» توصیف کرد و افزود: «ما نگران نیستیم. به تعبیر شهید اسماعیل هنیّه، هرگاه یک مرد فرو افتد، مرد دیگری برخواهد خاست. دشمن در این توهّم است که با ترور افراد، مسیر را منحرف می‌کند؛ امّا امروز ما ایستاده‌ایم و این مسیر تا آزادی کامل فلسطین و مسجدالاقصیٰ ادامه دارد.»

