شیخ نعیم قاسم: ایران همیشه کنار مقاومت است/ شما الگویی را به تمام جهان ارائه کردید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، صبح امروز سهشنبه ۱۵ مهر در پیامی تصویری به رویداد ملّی «ایران همدل» که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، از حمایتها و همراهی رهبری، ملّت مجاهد و قهرمان و دولت ایران با جبهه مقاومت قدردانی و تأکید کرد که این یاریها باعث شده است که مقاومت لبنان اراده و قدرت خود را نشان دهد:
متن پیام دبیرکل حزبالله لبنان که به صورت ویدیویی در این آیین پخش شد بدین شرح است:
بشارت میدهم که فرزندان سیّدحسن از مجاهدان دلیرند و خانوادهها، شهدا و تمامی فرماندهانی که در عرصه ایثار، کار و زندگی ما پایدار ماندند، انشاءالله پایدار و مقاوم باقی خواهند ماند و اجازه نخواهند داد اسرائیل به اهدافش دست یابد. ما به لطف خداوند قدرتمندیم.
به خاطر تمام حمایتهای جمهوری اسلامی، از رهبر انقلاب امام خامنهای (دام ظله)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملّت مجاهد و قهرمان ایران، دولت و تمامی نیروهای امنیتی آن، کمال قدردانی را داریم. ما احساس میکنیم که سراسر ایران، از ابتدا تا انتها، همراه ماست؛ به ما یاری رساند و باعث شد چنین اراده و قدرتی را احساس کنیم.
در اینجا به ایرانِ اسلام بهخاطر ایستادگی افسانهای در برابر تجاوز اسرائیلی-آمریکایی بهمدت دوازده روز تبریک میگویم. الحمدلله شما الگویی را به تمام جهان ارائه کردید؛ اینکه چگونه [با تجاوز] مقابله میکنید، میایستید و میتوانید به برکت رهبری امام خامنهای (دام ظله) و در سایه این همبستگی عظیم مردمی و نیز عملکرد نیروهای مسلح که با عزم و صداقت میجنگند، دستاوردهای عظیمی را محقق سازید.. این پیروزی در زمان حال و در تاریخ ثبت خواهد شد.
ما میدانیم که ایران بهای ایستادن در کنار حق، در کنار مقاومت، در کنار فلسطین و در کنار کشورهای نیازمند حمایت و همه ملّتهایی که به یاری نیاز دارند را میپردازد. اما این ایران است؛ الگویی که برای عزیز ماندن، سربلند زیستن و برای برافراشتن این پرچم -که إنشاءالله سقوط نخواهد کر- چیزی طلب نمیکند.
امروز بار دیگر تحریمها را علیه ایران اعمال کردند، اما آیا تحریمها روزی متوقف شدهاند؟ از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مبارک تاکنون، به مدت ۴۶ سال تحریمها وجود داشتهاند، اما ملّت ایران روز به روز در مواجهه [با دشمن] درخشانتر ظاهر شده و ثابت میکند که اهل میدان و اهل حق است.
إنشاءالله که شما به یاری خداوند متعال پیروز هستید «وکان حقًا علینا نصر المؤمنین» (و ما یاری مؤمنان را وظیفه خود میدانیم)
