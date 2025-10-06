به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انفجار پیجرها در لبنان و شهادت مجاهد کبیر و رهبر حزب‌الله لبنان شهید سید حسن نصرالله، رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) در پیام مهمی در واکنش به حوادث کشور لبنان فرمودند: «بر همه‌ی مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب‌الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند». بعد از این پیام، مردم سرافراز ایران کمک‌های همدلانه‌ی خود را در قالب پویشی با عنوان «ایران همدل» به دست مردم کشور لبنان رساندند.

کتاب عیار ۲۴، در ۱۶۰ صفحه داستان زنانی را نقل می‌کند که پایمردی خود را با اهدای طلا نشان دادند. زنانی که از طلاهایشان دل کنده بودند تا سهم خودشان را در مبارزه با صهیونیستها بپردازند. این کتاب پای حرف‌های زنانی از سراسر ایران با سنین مختلف نشسته و در ۵۱ روایت قصه‌ی آنها را بیان کرده است.

چاپ نخست این کتاب در سالگرد نماز جمعه‌ی نصر از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و روانه‌ی بازار نشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از پایگاه الکترونیکی انتشارات به نشانی www.khameneibook.ir تهیه نمایند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸