قدردانی زینب نصرالله از ملت ایران به خاطر پشتیبانی از مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم زینب نصراللّه، فرزند شهید سیّدحسن نصراللّه و خواهر شهید سیّدهادی نصراللّه، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در رویداد ملی «ایران همدل» شرکت کرد.

وی ضمن سلام و درود به امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و شهدای راه قدس، هدف از حضور خود در این مراسم را تجدید پیمان با حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اعلام کرد.

خانم زینب نصراللّه، در سخنان خود، از ملّت ایران تشکّر کرد و افزود: «شما همیشه پشتیبان ما بوده‌اید. شمایید که هر آنچه داشته‌اید به مقاومت کمک کرده‌اید، مجروحان پیجر را در آغوش گرفتید و پای مقاومت ایستاده‌اید.»

فرزند شهید نصراللّه، در ادامه، خطاب به رهبر انقلاب گفت: «ای آقای ما! ما سیراب از محبّت تو از چشمان سیّدمان ــ شهید سیّدحسن نصراللّه ــ آمده‌ایم که در عشق تو ذوب شده بود و با وجود جایگاه اجتماعی در میان مردم خود، خودش را صرفاً یک سرباز می‌دانست.»

زینب نصراللّه با بیان اینکه دعای سیّدحسن این بود که خدا باقی عمر او را گرفته و به عمر حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای اضافه کند، گفت: «ای سیّد و سرور ما! امروز آمده‌ایم تا با شما تجدید پیمان کنیم. ما فرزندان سیّدحسن آمده‌ایم به شما بگوییم سربازان شما و گرو و رهین این راهیم.»

از دیگر چهره‌هایی که در این مراسم در حسینیه امام خمینی(ره) شرکت کردند، دو فرزند دیگر سیدحسن نصرالله (سیدجواد و سید محمدمهدی) و سیّدعبداللّه صفیّ‌الدّین، نماینده‌ی حزب‌اللّه در ایران بودند.

...............

پایان پیام