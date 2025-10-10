  1. صفحه اصلی
انتقال ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستان‌های غزه در ۲۴ ساعت اخیر

۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۳
انتقال ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستان‌های غزه در ۲۴ ساعت اخیر

   با وجود اعلام دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین عصر امروز گزارش داد که در طول ۲۴ ساعت اخیر ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت اخیر ۱۷ شهید و ۷۱ زخمی به بیمارستان های این منطقه منتقل شدند و ️تعدادی از قربانیان هنوز زیر آوار و در خیابان‌ها هستند، زیرا در حال حاضر آمبولانس‌ها و نیروهای دفاع شهری قادر به دسترسی به آنها نیستند.

این وزارتخانه افزود: با احتساب این شهدا و زخمی ها، شمار کل شهدای تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۶۷ هزار و ۲۱۱ شهید و شمار کل زخمی ها به ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ نفر رسید.

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فسطینی را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل ظهر امروز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.


