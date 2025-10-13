به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب مرحله اول توافق آتشبس در نوار غزه، روند تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس آغاز شد.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که هفت اسیر اسرائیلی که طبق طرح دونالد ترامپ، از سوی حماس آزاد شدهاند، هماکنون در اختیار صلیب سرخ قرار دارند و وضعیت جسمانی آنان مطلوب است.
صبح امروز، ارتش اسرائیل اعلام کرد که خودروهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ به نقطهای توافقشده در شمال غزه حرکت کردهاند تا گروهی از اسرا را تحویل بگیرند. این اقدام پس از مذاکرات پیچیدهای با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا صورت گرفته است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که آمادگی دارد تا گروگانهای بیشتری را که قرار است در مراحل بعدی تحویل داده شوند، از صلیب سرخ دریافت کند.
در سوی فلسطینی، اتوبوسهایی از غزه به سمت گذرگاه کرم ابو سالم حرکت کردهاند تا برای انتقال اسیران فلسطینی که قرار است آزاد شوند، آماده شوند. با این حال، خبرنگار شبکه المیادین در غزه گزارش داد که تاکنون خانوادههای اسرا از فهرست افراد آزادشده یا کسانی که قرار است منتقل شوند، مطلع نشدهاند.
در همین حال، گردانهای قسام اسامی اسیران اسرائیلی زندهای را که قرار است آزاد شوند، منتشر کردهاند.
رسانههای اسرائیلی تأیید کردهاند که اتوبوسهای حامل اسیران فلسطینی از ساعات اولیه صبح وارد زندان عوفر شدهاند. همچنین اعلام شده که مقدمات آزادی بیش از ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی در مرحله نخست این توافق به پایان رسیده است.
سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که انتظار میرود ۲۰ گروگان زنده بهصورت همزمان آزاد شده و به صلیب سرخ تحویل داده شوند.
مقامات اسرائیلی همچنین احتمال دادهاند که اجساد تمامی گروگانهای فوتشده تا روز دوشنبه تحویل داده نشوند. در این صورت، طبق طرح توافقشده، یک نهاد بینالمللی مسئولیت شناسایی و انتقال اجساد را بر عهده خواهد گرفت.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه و در چهارمین روز آتشبس، بازگشت اسرا را «رویدادی تاریخی» توصیف کرد که «غم و شادی» را در هم آمیخته است.
