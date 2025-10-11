به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سه گروه فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در بیانیهای مشترک، مخالفت قاطع خود را با هرگونه وصایت خارجی بر نوار غزه اعلام کردند و تأکید نمودند که اداره این منطقه و نحوه عملکرد نهادهای آن، موضوعی کاملاً داخلی و فلسطینی است.
این گروهها ضمن تأکید بر استقلال تصمیمگیری در غزه، آمادگی خود را برای بهرهگیری از مشارکت کشورهای عربی و جامعه جهانی در زمینههای بازسازی، بهبود وضعیت و توسعه اعلام کردند.
در ادامه، این گروهها از همکاری با مصر برای برگزاری نشست ملی فراگیر فوری خبر دادند؛ نشستی که هدف آن وحدت موضع فلسطینیها و بازسازی نهادهای ملی پس از توافق آتشبس است.
بیانیه مشترک بر پایبندی به حقوق ملت فلسطین در سرزمین خود، ادامه مقاومت در همه اشکال تا تحقق کامل این حقوق، از جمله پایان اشغال، تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس تأکید کرد.
گروههای فلسطینی اعلام کردند که هیئت مذاکرهکننده فلسطینی با تمرکز بر خواستههای مردم برای توقف جنگ، به مرحله اول توافق دست یافتهاند، هرچند اشغالگر تلاشهایی برای اخلال در روند داشته است. آنان این توافق را شکست سیاسی و امنیتی برای طرحهای اشغالگر در زمینه کوچ اجباری دانستند و از آزادی صدها اسیر فلسطینی به عنوان دستاورد مقاومت یاد کردند.
در بیانیه آمده است که رژیم اشغالگر از آزادی شمار زیادی از اسرا و رهبران جنبش اسیران جلوگیری کرده و از آمریکا و سایر میانجیها خواسته شده تا فشار بیشتری برای اجرای کامل توافق اعمال کنند.
گروههای فلسطینی با ستایش از پایداری مردم غزه در برابر جنایات اسرائیل، بازگشت باشکوه آوارگان به شهر غزه را نماد ارادهای دانستند که مهاجرت اجباری را نمیپذیرد. آنان همچنین تعهد دادند که آزادی همه اسرا در صدر اولویتهای ملی باقی خواهد ماند.
در پایان، این گروهها از حمایتهای یمن، لبنان، ایران و عراق و همچنین تلاشهای مصر، قطر و ترکیه به عنوان میانجیها تقدیر کردند. آنان همچنین از موج جهانی همبستگی با ملت فلسطین استقبال کرده و آن را نشانهای از انزوای رژیم اشغالگر دانستند.
