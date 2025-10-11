ابومرزوق: تبادل اسرا با اسرائیل ممکن است از روز دوشنبه آغاز شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موسی ابومرزوق از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که روند تبادل اسرا با اسرائیل ممکن است از روز دوشنبه آغاز شود.

این اقدام در چارچوب مرحله نخست توافق آتش‌بس است که از ظهر جمعه به وقت قدس اجرایی شده و دولت اسرائیل بامداد همان روز آن را تصویب کرده است.

بر اساس سند رسمی منتشرشده توسط رسانه‌های عبری، حماس موظف است طی ۷۲ ساعت پس از تصویب توافق، اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کند. همچنین، اطلاعات مربوط به اسرای کشته‌شده باید به سازوکاری مشترک با مشارکت قطر، مصر، ترکیه و صلیب سرخ بین‌المللی تحویل داده شود.

طبق برآوردها، ۴۸ اسیر اسرائیلی در غزه نگهداری می‌شوند که ۲۰ نفر از آنان زنده هستند. در مقابل، بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به‌سر می‌برند که بسیاری از آنان تحت شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی قرار دارند و شمار قابل توجهی جان باخته‌اند.

ابومرزوق تأکید کرد که حماس قصد ندارد مراسمی برای تحویل اسرا برگزار کند یا آن را به نمایش نظامی تبدیل کند.

وی همچنین گفت که ارتش اسرائیل به "خط زرد" عقب‌نشینی کرده اما همچنان ۵۳ درصد از خاک غزه را در کنترل دارد. او خطوط عقب‌نشینی را "غیردقیق و تصادفی" توصیف کرد و هشدار داد که حماس در آینده حضور اسرائیل در مناطق تحت کنترل فعلی را نخواهد پذیرفت.

ابومرزوق اعلام کرد که آمریکا نیروهایی را برای نظارت بر اجرای آتش‌بس اعزام کرده، اما این نیروها در داخل غزه مستقر نخواهند شد.

وی همچنین از بررسی حضور نیروهای حافظ صلح در غزه و کرانه باختری خبر داد. او تأکید کرد که پذیرش طرح دونالد ترامپ و آتش‌بس به‌منظور حفظ منافع ملت فلسطین بوده و تصمیم‌گیری درباره آینده فلسطین باید با اجماع ملی صورت گیرد.

گفتنی است توافق آتش‌بس و تبادل اسرا پس از چهار روز مذاکره غیرمستقیم در شرم‌الشیخ با مشارکت ترکیه، مصر، قطر و نظارت آمریکا حاصل شد.

از زمان آغاز حملات اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۶۷ هزار فلسطینی شهید و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین، قحطی ناشی از محاصره جان ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.

167