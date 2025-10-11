به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی در بخشی از سخنان خود، با طرح انتقاداتی تند نسبت به شیوه برخورد با جوانان، خطاب به متولیان امر پرسید: «چرا با جوانان ما این‌گونه رفتار می‌کنید؟ چرا با نسل جوان ما این‌چونه رفتار می‌کنید؟ چرا با حیثیت جامعه ما این‌چنان رفتار می‌کنید؟ نکنید».

وی متذکر شد که صبر مردم متدین حد و اندازه‌ای دارد. آیت‌الله اراکی ضمن تأکید بر تدین عامه مردم، گفت: «امروز داره صبر مردم، صبر عامه مردم، همه مردم ما متدینن. یه استثناءات بسیار اندک قابل توجه نیست».

آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود تصریح کرد که مردم امروز در همه جا نسبت به این وضعیت اعتراض دارند. وی ابراز امیدواری کرد که مسئولین کشور متوجه این شرایط بشوند.

آیت‌الله اراکی با وجود اینکه اذعان داشت همه مسئولین عالی‌رتبه، شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، انسان‌هایی خدمتگزار هستند و آنان را متدین می‌داند، اما تأکید کرد که این مسئولان «دارن اشتباه می‌کنن در رفتاری که انجام میدن».

وی خطای مسئولان را ناشی از برخورد «با تسامح و با بی‌عملی در برابر این تهاجم فرهنگی خطرناک» دانست که در حال کار و رفتار است.

آیت‌الله اراکی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان شاهد جمع شدن این رفتارهای ناهنجار در جامعه باشیم. هدف از این مطالبه، ایجاد شرایطی است تا «جوانان ما بتوانند در یک جامعه سالمی رشد کنند».

وی در تشریح این شرایط سالم افزود: «دختران ما، پسران ما بتوانند در یک هوای سالمی نفس بکشند».

آیت‌الله اراکی در پایان سخنان خود، هشدار داد که باید هوای سالم جامعه حفظ شود و نباید اجازه داد کسانی که با این ملت دشمنی دارند، این فضا را آلوده کنند.

