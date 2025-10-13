به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدرضا داوطلب» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان امروز دوشنبه، 21 مهر 1404 در گفتوگویی از آغاز نامنویسی جامعه ایثارگری برای اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون از سهمیه حج تمتع استفاده نکردهاند، میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه برای ثبتنام به واحد فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران محل تشکیل پرونده خود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه اولویت نامنویسی بر اساس میزان جانبازی و نسبت خانوادگی با شهید تعیین شده است، افزود: در مرحله نخست والدین معظم شهدا، سپس جانبازان ۷۰ درصد و همسران آنان و همچنین همسران شهدا در اولویت اعزام قرار دارند.
داوطلب ادامه داد: پس از این گروهها، جانبازان و آزادگان با درصد جانبازی ۵۰ تا ۶۹ درصد و همسران آنان، فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد و همسرانشان، و در نهایت جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران آنان در اولویتهای بعدی تشرف به سرزمین وحی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان داشتن گذرنامه با حداقل یک سال اعتبار، برخورداری از سلامت کامل جسمی و داشتن توان مالی لازم برای هزینههای سفر را از شرایط ضروری ثبتنام عنوان کرد.
وی افزود: متقاضیان نباید سابقه تشرف به حج تمتع را داشته باشند.
داوطلب خاطرنشان کرد: این فرصت ویژه برای جامعه ایثارگری، در راستای تجلیل از مجاهدتهای شهدا، جانبازان و آزادگان و فراهمسازی امکان حضور آنان در آیین عبادی ـ سیاسی حج تمتع فراهم شده است.
