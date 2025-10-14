به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین نشست هیأت علمی «جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت» در سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جواد کاموربخشایش دبیر این جایزه با بیان اینکه دوره بیست و سوم جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس را در حالی شروع می‌کنیم که بیست و دو تجربه با فراز و فرودهای مختلف داشته‌ایم، گفت: این جلسه، آغاز دوره بیست و سوم جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس است. قطعاً 22 دوره گذشته این جایزه همراه با سختی‌ها، شکست و موفقیت‌های زیادی بوده و تجربه شده است تا امروز به نقطه امروز رسیده‌ایم.

دبیر این رویداد ادبی تاکید کرد: بنای ما بر این است با زحمات و حمایت عزیزان، این جایزه را به لحاظ علمی ارتقا بدهیم؛ جایزه‌ای مثل جایزه کتاب سال دفاع مقدس، به نظرم باید کیفیت محتوایی و اجرایی آن به گونه‌ای باشد که با جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان یکی از جشنواره‌های مهم ادبی کشور، رقابت کند چراکه ظرفیت جایزه کتاب سال دفاع مقدس در هیچ جایزه‌ای وجود ندارد.

کاموربخشایش با بیان اینکه تمام جوایز ادبی تنها به بعُدی از ظرفیت عظیم ادبیات و تاریخ دفاع مقدس نگاه می‌کنند، تصریح کرد: می‌توان ادعا کرد که جایزه کتاب سال دفاع مقدس عظیم‌تر، مهمترین و وسیع‌ترین جایزه به لحاظ ابعاد متنوع است که باعث افتخار است که چنین رویدادی در کشورمان برگزار می‌شود و البته استمرار موفقیت آن نیازمند نگاه ویژه است.

وی ضرورت رسمیت‌بخشی جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس در شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تا زمانی که این جایزه در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت پیدا نکند و ردیف بودجه مشخص نداشته باشد، موفق چشم‌گیری نخواهد داشت چراکه با حمایت مالی سازمانی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود همانطوری که در چند دوره شاهد بودیم این جایزه به دلیل عدم تامین مالی چند دوره متوقف شد.

کاموربخشایش، جایزه انتخاب کتاب سال دفاع مقدس را یک ظرفیت مهم ادبی دانست و گفت: این جایزه، جایزه‌ای است که به نظرم فراتر از یک جایزه عمل می‌کند، و باید به این بعُد آن خیلی بیشتر از ابعاد آن و چگونگی برگزاری جایزه فکر و برنامه‌ریزی کرد. این جایزه می‌تواند در حوزه‌های آموزش و نقد زیر چتر حمایتی مجموعه‌های مختلف قرار گیرد تا به غنای علمی ادبیات دفاع مقدس ختم شود. اگر امروز به داد وضعیت ادبیات دفاع مقدس نرسیم، شاید در آینده این وضعیت شرایط مناسبی نباشد.

وی تاکید کرد: این جشنواره علاوه براینکه رویکرد و کارکرد سالانه خودش را به عنوان یک جایزه باید انجام دهد و نگاه داشته باشد؛ در یک نگاه کلان‌تر باید وضعیت سنجی و آسیب‌شناسی داشته باشد لذا ما باید حتماً به آسیب‌شناسی ادبیات دفاع مقدس بپردازیم و برای رفع این آسیب‌ها تدبیر کنیم.

دبیر این جایزه ادبی با بیان اینکه همواره این بحث را داشته‌ایم که چگونه می‌توان ادبیات دفاع مقدس را به دانشگاه‌ها کشاند، گفت: ارتباط بین پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها موضوعی است که 5 سالی است درخصوص آن کار می‌کنیم و خلاهای آن را امروز بیشتر احساس می‌کنیم که یکسری از مجموعه‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌ها خیلی بیشتر از این‌ها به هماهنگی و همراهی نیاز دارند. مطالبه رهبر انقلاب برای ایجاد اندیشکده درخصوص ادبیات دفاع مقدس برای پیوند دادن دانشگاه‌، پژوهشگاه‌ها و نویسندگان بوده است که امیدوارم جایزه کتاب سال دفاع مقدس بتواند از ظرفیت عظیم خودش برای ارتقا ادبیات دفاع مقدس استفاده کند و موثر باشد.

حمایت از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس در دستور کار است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام علی لقمان‌ رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، اعضای هیأت علمی «جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت» را فرماندهان قرارگاه ادبیات دفاع مقدس خطاب کرد و گفت: جایزه بهترین کتاب سال دفاع مقدس در دوره‌های مختلف با حضور شخصیت‌های تراز اول کشور مانند رئیس جمهور برگزار شده است که نشان دهنده اهمیت و جایگاه آن است.

وی از تلاش برای ارتقا جایگاه این جایزه مهم ادبی خبرداد و تاکید کرد: بحث‌های پشتیبانی و حمایت از جایزه کتاب سال دفاع مقدس با مجموعه‌های مختلفی به گفت‌وگو گذاشته شده است و امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم حمایت‌های خوبی را همراه کنیم.



در ادامه، اعضای هیأت علمی «جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت» ضمن آسیب‌شناسی ادوار مختلف جایزه، به ارائه پیشنهاداتی برای اتفاقات جدید در این رویداد مهم ادبی پرداختند که مورد بررسی قرار گرفت.

