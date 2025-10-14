حماس: رژیم صهیونیستی آتش بس غزه را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اظهار داشت: اشغالگران صهیونیست صبح امروز تعدادی از ساکنان نوار غزه را به شهادت رساندند. این حملات نقض توافق آتش بس به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: بار دیگر از طرف‌های ذی ربط می‌خواهیم این اقدامات اشغالگران را زیر نظر داشته و به آنها اجازه ندهند از تعهدات خود مبنی بر پایان دادن به جنگ غزه تخطی کنند.

ساعاتی قبل منابع فلسطینی از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به تعدادی از غیرنظامیان در مناطق مختلف غزه خبر دادند که تاکنون منجر به شهادت ۴ نفر شده است.

گزارش شده که پهپادهای رژیم صهیونیستی به تعدادی از غیرنظامیان در منطقه الشجاعیه در شمال شرق شهر غزه حمله کرده‌اند که تاکنون منجر به شهادت سه غیرنظامی و زخمی‌شدن تعدادی دیگر شده است. این افراد که از مناطق جنوبی به سمت خانه‌هایشان در شهر غزه بازگشته بودند، در حال بررسی خانه‌های ویران شده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.

همچنین تجمع غیرنظامیان فلسطینی در جنوب شهرک «الفخاری» در شرق شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه هدف قرار گرفته است.

..............................

پایان پیام/