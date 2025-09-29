عملیات گسترده مقاومت فلسطین در شهر غزه ضد نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید درگیری‌ها در شهر غزه، گروه‌های مقاومت فلسطینی مجموعه‌ای از عملیات‌های هدفمند را علیه نیروهای ارتش اسرائیل و تجهیزات نظامی آن‌ها به اجرا گذاشتند.

کتائب القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، اعلام کرد که طی روزهای اخیر چندین عملیات موفق علیه نیروهای متجاوز اسرائیلی در جنوب شهر غزه انجام داده است:

- در روز شنبه، یک تانک اسرائیلی از نوع «مرکافا» با موشک «الیاسین ۱۰۵» در جنوب برج الصالحی در منطقه تل‌الهوی هدف قرار گرفت.

- در همان منطقه، یک گروه نظامی اسرائیلی که در داخل یک منزل مستقر شده بودند، با موشک ضد نفر هدف قرار گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آن‌ها شد.

- همچنین یک نفربر زرهی از نوع «نمر» با موشک «تاندوم» مورد حمله قرار گرفت.

- در روز جمعه، یک تانک دیگر از نوع «مرکافا» با بمب «شواظ» در نزدیکی مزرعه ابو زور هدف قرار گرفت و تجمع نیروهای اسرائیلی با چندین خمپاره مورد حمله قرار گرفت.

- در منطقه حلاوه در محله التفاح، در تاریخ ۲۴ سپتامبر، یکی از نیروهای اسرائیلی توسط تک‌تیراندازهای مقاومت هدف قرار گرفت و کشته شد.

*عملیات‌های سرایا القدس

سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نیز از انجام چند عملیات خبر داد:

- در روز پنج‌شنبه ۲۵ سپتامبر، یک تانک «مرکافا» در نزدیکی تقاطع الأصیل در محله الصبرة با موشک ضد زره هدف قرار گرفت.

- در روز جمعه ۲۶ سپتامبر، یک بمب ضد زره که از قبل در اطراف تقاطع بیمارستان القدس کار گذاشته شده بود، منفجر شد و منجر به انهدام یک خودروی نظامی اسرائیلی شد.

همچنین، این گروه اعلام کرد که موفق به کنترل یک پهپاد شناسایی اسرائیلی در حین انجام مأموریت اطلاعاتی در آسمان شهر غزه شده است.

گفتنی است با وجود حملات شدید و محاصره نظامی، گروه‌های مقاومت فلسطینی همچنان به اجرای عملیات‌های نظامی و کمین‌های هدفمند علیه ارتش اسرائیل در محورهای مختلف نوار غزه ادامه می‌دهند؛ به‌ویژه در شهر غزه که تحت حملات سنگین و تلاش برای اشغال و تخلیه ساکنان قرار دارد.

