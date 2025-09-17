به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، رژیم اشغالگر اسرائیل در روزهای اخیر استفاده از ربات‌های بمب‌گذاری‌شده با چندین تُن مواد منفجره برای تخریب محله‌های مسکونی مرکزی در شهر غزه را با هدف تخریب این شهر و کوچاندن ساکنان آن افزایش داده است.

در این بیانیه آمده است: «رژیم اشغالگر صبح امروز چهارشنبه ۱۰ ربات بمب‌گذاری‌شده را بین منازل مسکونی در جنوب محله تل الهوی در جنوب غرب شهر غزه و سه ربات دیگر را بین منازل مسکونی در خیابان النفق و منطقه شیخ رضوان منفجر کرد. ارتش رژیم در روزهای اخیر به صورت ۲۴ ساعته از ربات‌های بمب‌گذاری‌شده استفاده کرده است که این مسئله احتمال افزایش قربانیان را چندین برابر کرده و تخریب گسترده را بر جای گذاشته است.»

این دیده‌بان تاکید کرد، اثر فاجعه بار ربات‌های انفجاری تنها محدود به تخریب گسترده محله‌های مسکونی و آوارگی مردم نمی‌شود بلکه منجر به استفاده سیستماتیک از تروریسم روانی علیه غیرنظامیان از طریق ایجاد رعب و وحشت بین آنها و وادار کردن آنها به خروج از مناطق خود به دلیل وقوع انفجارهای شدید در شهر غزه شده است.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این نهاد حقوق بشری افزود، هر ربات انفجاری برای تخریب ۲۰ واحد مسکونی کافی است و این یعنی صدها هزار نفر منازل و پناهگاه‌های خود را از دست داده و مجبور می‌شوند بار دیگر در شرایطی فاجعه‌بار آواره شوند.

این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: «کوتاهی جامعه بین‌المللی و همدستی برخی طرف‌ها و امتناع کشورهای بانفوذ و نهادهای بین‌المللی از مجازات اسرائیل به دلیل جنایت‌هایش، ارتش رژیم اشغالگر را ترغیب کرده تا به جنایت تخریب شهر غزه به صورت علنی ادامه دهد.»

این نهاد همچنین از تمام کشورها خواست به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کرده، اقدام فوری برای توقف کشتار جمعی در نوار غزه اتخاذ کرده و تمام تدابیر عملی را برای حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی و تضمین اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی انجام دهند.

