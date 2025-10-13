به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نوار غزه، گروه‌های مسلحی که در دوران اشغال این منطقه توسط اسرائیل مسلح شده بودند، صالح الجعفراوی خبرنگار شناخته‌شده فلسطینی را به شهادت رساندند.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، الجعفراوی در محله صبره در جنوب شهر غزه توسط گروه‌های غیرقانونی وابسته به اسرائیل هدف قرار گرفت و شهید شد.

بر اساس این گزارش، وی در حال ثبت و مستندسازی ویرانی‌های ناشی از حملات اسرائیل در محله صبره بود که مورد حمله قرار گرفت. افراد مسلح پس از قتل، وسایل شخصی و تجهیزات خبرنگاری او را نیز به سرقت بردند.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد پیکر الجعفراوی که جلیقه ضدگلوله با نشان "PRESS" بر تن دارد، به بیمارستانی در شهر غزه منتقل شده است.

خبرنگاران فلسطینی در واکنش به این حادثه با ابراز اندوه عمیق، پیام‌های تسلیت متعددی منتشر کردند.

گروه‌های مسلح، علاوه بر خبرنگاران، آوارگان فلسطینی بازگشته از جنوب به شمال غزه را نیز هدف قرار داده‌اند.

صالح الجعفراوی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بیش از ۳۳۰ هزار دنبال‌کننده داشت، در طول جنگ غزه به روایت درد و رنج مردم فلسطین پرداخته و در جهان عرب چهره‌ای شناخته‌شده شده بود.

گفتنی است ارتش اسرائیل پیش‌تر او را به‌طور مستقیم هدف انتقاد و تهدید قرار داده و ادعاهایی علیه محتوای منتشرشده‌اش مطرح کرده بود.





................

پایان پیام/ ۲۱۸