به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان عصر روز چهارشنبه 23 مهر 1404، در جلسهای با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان، اظهار داشت: وقایع اخیر میان این دو کشور برادر، مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثر عمیق همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: کشورهای مسلمان، بهویژه ملتهای همریشه و همفرهنگ منطقه، پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ دارند و بر اساس آموزههای قرآن کریم، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» وظیفه دارند همچون اعضای یک پیکر واحد در کنار یکدیگر برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند.
دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی، خواست ملتهای ما نیست، بلکه حاصل توطئههای دشمنان اسلام و صهیونیسم بینالملل است، افزود: دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشورهای مسلمان بودهاند.
رئیس جمهور در ادامه گفتگو و تقویت پیوندهای برادری را راهکار کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی و همسایه عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصل قرآنی «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، همه ظرفیتها و مساعی خود را در جهت کاهش تنش، گسترش گفتوگو و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دوست و همسایه بهکار خواهد بست.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه منطقه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همگرایی و همکاری نیازمند است، گفت: یقین داریم دولتها و ملتهای عزیز افغانستان و پاکستان با درایت و حکمت، از مسیر تفاهم و گفتوگو عبور کرده و بار دیگر راه دوستی، همکاری و اعتماد متقابل را بر میگزینند.
