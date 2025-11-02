  1. صفحه اصلی
در دیدار با مدیران صنعت هسته‌ای کشور؛

دکتر پزشکیان: اراده ایران برای گسترش صنعت هسته‌ای پاسخ به نیازهای کشور است نه تولید سلاح

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹
رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه تبلیغات جهت‌دار به گونه‌ای القا کرده که «هسته‌ای» مترادف ساخت سلاح اتمی است، گفت: تنها ذره‌ای از پیامدهای ناهمگون و غیرانسانیِ این حوزه، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد؛ قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان، با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیوداروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفت‌وگو پرداخت.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به ویژه شهدای والامقام هسته‌ای کشور، تلاش‌های دانشمندان هسته‌ای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و اظهار داشت: کاری که عزیزان ما در این مجموعه در تولید رادیودارو و توسعه فناوری‌های نوین درمانی انجام می‌دهند، نیازی ضروری است که باید با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.

دکتر پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید رادیوداروها و نقش این فناوری در خلق ثروت ملی و حضور در بازار جهانی، تصریح کرد: امروز برای کشور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ورود جدی به عرصه رقابت جهانی حیاتی است. قدرت‌های استکباری می‌کوشند ملت‌های مستقل، از جمله ایران را از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته محروم و ما را در سطح صنایع مونتاژی وابسته نگاه دارند، تا خود تولید کنند، دارو بسازند و با قیمت‌های گزاف به ملت‌ها بفروشند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای کسب سهم از بازار جهانی رادیوداروها افزود: فعالیت‌های کنونی بسیار ارزشمند است، اما لازم است به‌موازات تأمین نیازهای داخلی، برای توسعه و صادرات محصولات نیز برنامه‌ریزی و بازاریابی حرفه‌ای انجام شود و قطعا کیفیت، اثربخشی و قیمت مناسب محصولات ما را پیشتاز رقابت خواهد کرد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دشمنی‌ها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرت‌های بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است، ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را می‌دانند؛ اما ادعای دروغ خود را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار داده‌اند. جوانان و نخبگان ما توان حل مشکلات و پاسخ به نیازهای کشور را دارند و اینگونه نخواهد بود که بنشینند و کاری نکنند و کشور محتاج صنایع و محصولات آنها باشد. آنها این توانمندی‌ها را با نیازهای ملی پیوند زده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهند.

رئیس جمهور با اشاره به کاربردهای گسترده فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و صنایع مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست خاطرنشان کرد: تمامی دستاوردهایی که امروز مشاهده شد، در راستای ارتقای سلامت مردم و خدمت به جامعه است. متأسفانه در معرفی این دستاوردها و خنثی‌سازی تبلیغات دروغین دشمنان کوتاهی داشته‌ایم و باید سازوکار مؤثری برای معرفی و بازاریابی این محصولات ایجاد شود.

دکتر پزشکیان ضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی گفت: روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و گاز با ارزش بالا را می‌سوزانیم و علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، از ظرفیت‌های علمی برای خلق ارزش افزوده غفلت می‌کنیم. حل این چالش بر عهده دانشمندان و نخبگان کشور است و همین توانمندی‌هاست که دشمن را نگران کرده و موجب خصومت آنان با دانشمندان ایرانی شده است. آنها دانشمندان ما را ترور می‌کنند، چرا که می‌توانند بازار را از آنها بگیرند، در جامعه ما توانمندی ایجاد و وابستگی کشور را قطع کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه‌های نسل چهارم در حل مسائل کلان کشور افزود: مهمترین ویژگی دانشگاه‌های نسل 4 دنیا نیازمحوری، ارتباطات میان‌رشته‌ای و حل مسئله است. دانشمندان ما در صنعت هسته‌ای باید توانمندی‌های خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله آب، کشاورزی و محیط‌زیست گسترش دهند.

دکتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری درست از منابع کشور تصریح کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم از منابع موجود در کشور چه تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، با چه کیفیتی و در کجا توزیع کنیم و این نخبگان ما هستند که می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه فضاسازی و تبلیغات جهت‌دار علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به‌گونه‌ای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود «هسته‌ای» مترادف ساخت سلاح اتمی است، اظهار داشت: این در حالی است که صنعت هسته‌ای مجموعه‌ای عظیم از ظرفیت‌ها و امکانات علمی ـ صنعتی است؛ تنها ذره‌ای از پیامدهای ناهمگون و غیرانسانیِ این حوزه، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد. قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح.

دکتر پزشکیان با تاکید بر اراده دولت برای حمایت کامل از توسعه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان از پیشرفت و تقویت این ظرفیت‌ها پشتیبانی خواهد کرد. با تلاش دانشمندان و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانیم سهم بیشتری از بازار جهانی کسب کنیم. قدر شما دانشمندان را می‌دانیم و دست در دست هم برای سربلندی ایران عزیز تلاش خواهیم کرد؛ چراکه آینده کشور در گرو حضور در لبه دانش و حرکت به‌سوی فناوری‌های نوین است.

