رئیس جمهور:

 اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی مدال‌های کاروان ورزشی ایران را ارزشمندتر می‌کند

۱۴ مهر ۱۴۰۴
کد خبر: 1735645
 اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی مدال‌های کاروان ورزشی ایران را ارزشمندتر می‌کند

رئیس جمهور در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، خطاب به اعضای این کاروان تصریح کرد: آنچه مدال‌های شما در این رقابت‌ها  را ارزشمندتر می‌کند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی است.

