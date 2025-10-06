رئیس جمهور در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، خطاب به اعضای این کاروان تصریح کرد: آنچه مدالهای شما در این رقابتها را ارزشمندتر میکند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی است.
رئیس جمهور:
اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی مدالهای کاروان ورزشی ایران را ارزشمندتر میکند
۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۴
