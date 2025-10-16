آمریکا صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (IPIS)، در نشست بین‌المللی اندیشکده‌ای آستانه ۲۰۲۵ (Astana Think Tank Forum ۲۰۲۵) که در جمهوری قزاقستان برگزار شد، حضور یافت.

در مراسم افتتاحیه و نخستین پنل این نشست، خطیب‌زاده در کنار «یرژان آشیکبایف» معاون اول وزیر امور خارجه قزاقستان، و رؤسای برجسته اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از چین و کانادا، به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی به ایراد سخنرانی پرداخت.

در سخنان خود، معاون وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت گفت‌وگوهای میان اندیشکده‌های بین‌المللی در شکل‌دهی به فهم مشترک از چالش‌های جهانی و نقش تعاملات فکری در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.

خطیب‌زاده با بیان اینکه «ساختار نظام بین‌الملل در حال تغییر بنیادین است و به سطح جدیدی از عدم پیش بینی پذیری رسیده‌ که شرایط خطیری را پیش آورده است»، گفت: کشوری مانند ایالات متحده در حال اعمال هژمونی علیه دیگر کشورهاست و این را با گفتمان صلح از طریق قدرت، که در واقع اعمال هژمونی از طریق زور عریان است، به اجرا گذاشته است.

دیپلمات ایرانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به عنوان پروکسی و کارگزار اصلی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه نیز بر همین اساس به دنبال صلح نیست بلکه به دنبال ایجاد و حفظ برتری مطلق نسبت به کل منطقه خاورمیانه می‌باشد؛ در نتیجه این روند، متاسفانه اصول بنیادین ملل متحد و حقوق بین‌الملل دچار خدشه جدی شده است.

وی در ادامه افزود: حمله تجاوزکارانه از سوی آمریکا و رژیم اسراییل و نیز پاکسازی قومیتی و نسل‌کشی در غزه و حمله به ۸ کشور در خاورمیانه از سوی آن رژیم نمونه‌های بارز از این روند ضدنهادگرایی و قانون‌ستیزی جاری در سطح نظام بین‌الملل است.

خطیب‌زاده در پایان گفت: همه به خاطر دارند که ایالات متحده اتهاماتی از نظیر تجدیدنظرطلبی در مورد نظم بین‌الملل را علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین مطرح می‌کرد. این در حالیست که خود ایالات متحده امروز تجدیدنظرطلب‌ترین کشور دنیاست که بر ضد نظم مستقر قیام کرده و با تصمیمات خود نظم و صلح جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

