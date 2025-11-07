به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در سخنرانی خود در اجلاس جهانی پاگواش در توکیو، با اشاره به تحولات نگران‌کننده در نظام بین‌الملل، گفت: گذار از نظم قانون‌پایه به نظم زور/قدرت‌پایه، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده امنیت جهانی است.

وی افزود: سیاست‌های اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در استفاده عریان از زور، موجب شکل‌گیری آشفتگی بی‌سابقه‌ای در روابط بین‌الملل شده و اصول حقوق بین‌الملل چون حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق بشردوستانه نادیده گرفته شده‌اند.

فلسطین؛ نماد بحران و بی‌عدالتی جهانی

خطیب‌زاده با اشاره به وضعیت غزه و فلسطین، نسل‌کشی آشکار در این سرزمین را نماد فروپاشی نظم حقوقی جهانی دانست و گفت: جهان شاهد جنایاتی است که چهره واقعی نظم کنونی را برملا می‌سازد.

وی تأکید کرد: مسئله فلسطین ریشه تمام بحران‌های منطقه است و بدون فراهم آوردن عدالت و تشکیل دولت واحد فلسطینی، هیچ صلح پایداری شکل نخواهد گرفت.

حمله به ایران، خیانت به دیپلماسی

معاون وزیر خارجه ایران حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را خیانتی به مسیر دیپلماسی دانست و گفت: این حملات نه به دلیل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، بلکه ناشی از جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک و تلاش برای اعمال هژمونی بر منطقه بود.

وی افزود: این اقدامات امنیت منطقه را متزلزل و اعتماد به دیپلماسی را عمیقاً تضعیف کرده و مشروعیت نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را زیر سؤال برده است.

پیشنهاد تشکیل دادگاه نورنبرگ خاورمیانه

در بخش پایانی سخنرانی، خطیب‌زاده خواستار تشکیل «دادگاه نورنبرگ خاورمیانه» برای محاکمه عاملان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین شد و گفت: امید به سیاست و دیپلماسی حیاتی است، اما باید بر پایه واقعیت‌های میدانی و رویکردی نو بنا شود.

........

پایان پیام/