معاون وزیر خارجه: تنها زبان قابل قبول برای ایران، احترام و برابری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگویی با شبکه راشاتودی، با انتقاد از تحریمهای یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده علیه ایران، این اقدامات را «بیپروا و خودسرانه» توصیف کرد و تأکید نمود که ایران تنها به زبان احترام و برابری پاسخ میدهد.
پایبندی ایران به قانون و تعهدات بینالمللی
خطیبزاده با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: موضع ایران همواره منصفانه بوده است، زیرا بر پایه استدلالهای حقوقی، سیاسی و راهبردی صحیح بنا شده است. وی تأکید کرد که ایران بهرغم فشارها، همواره به قانون و تعهدات بینالمللی پایبند بوده و در پی تحقق نظم بینالمللی مبتنی بر قانون است.
تحریمهای آمریکا؛ اقدامی سیاسی و تحمیلی
معاون وزیر خارجه ایران با انتقاد از رفتارهای یکجانبه آمریکا گفت: ایران دهههاست که هدف تحریمهای غیرقانونی و فرامرزی ایالات متحده قرار گرفته است. این تحریمها علیه کشورهایی اعمال میشود که به قوانین بینالمللی پایبند هستند. وی افزود: این اقدامات سیاسی با هدف تحمیل اراده آمریکا بر دیگر کشورها صورت میگیرد، اما ایران نشان داده که در برابر چنین زورگوییهایی مقاومت میکند.
دیپلماسی؛ تنها راه تعامل مؤثر
خطیبزاده تأکید کرد: آمریکاییها نمیتوانند از طریق فشار و تحریم به اهداف خود برسند. تنها راهی که ممکن است نتیجهبخش باشد، دیپلماسی است. وی افزود: دیر یا زود غربیها درک خواهند کرد که تنها زبانی که ایران به آن پاسخ میدهد، زبان احترام و برابری است.
انتقاد از برداشت دوگانه غرب از مفهوم حاکمیت
در بخش دیگری از این گفتوگو، خطیبزاده با اشاره به سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ که در آن کشورهایی مانند روسیه و چین «تجدیدنظرطلب» خوانده شده بودند، گفت: اکنون روشن شده که چه کسی واقعاً در حال تجدیدنظر در نظم بینالمللی است و چه کسی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نادیده میگیرد.
هشدار درباره سلطهطلبی و افراطگرایی
وی با انتقاد از سیاستهای سلطهطلبانه ایالات متحده اظهار داشت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، اعمال هژمونی و بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی است. خطیبزاده افزود: دکترین «صلح از طریق قدرت» که توسط ترامپ مطرح شد، در عمل چیزی جز استفاده عریان از زور نبوده است.
لزوم همکاری برای تحقق عدالت جهانی
معاون وزیر خارجه ایران در پایان گفت: زور صلح نمیآورد و افراطگرایی تنها افراطگرایی بیشتری خلق میکند. وی خواستار همکاری کشورها برای رسیدن به سطحی نسبی از عدالت و انصاف شد؛ موضوعی که بهویژه در شرایط کنونی جهان، بهشدت مورد نیاز است.
