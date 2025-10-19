مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افراد باشند 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین گردهمایی مشترک قرارگاه ملی مسجد، به میزبانی دکتر مسعود پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
دکتر پزشکیان در ابتدای این گردهمایی با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای قرارگاه ملی مسجد، در سخنانی با تاکید بر اینکه چنانچه به جامعه و مردم خالصانه خدمات کنیم و رفتارمان صادقانه باشد، کسی نمیتواند جامعه ما را با مشکل مواجه کند، اظهار داشت: اگر رفتارمان با مردم صحیح باشد در جامعه تاثیرگذار خواهیم بود و باعث جذب طیفهای مختلف اجتماعی میشویم، چرا که برای مردم نه سخنان مسئولان، بلکه عملگرایی آنان برای رفع گرفتاریهایشان معیار است.
رئیس جمهور با یادآوری خاطرهای از دوران طبابت خود در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی که جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور در حال شکلگیری بودند، افزود: در آن ایام، بیماران از اقشار و سلیقههای گوناگون جامعه به ما مراجعه میکردندریال اما ما به عنوان پزشک وظیفه داشتیم بدون در نظر گرفتن گرایش فکری، اعتقادی یا ظاهری آنها، تنها به درمان و خدمترسانی بپردازیم. خدمت صادقانه به همه مردم، فارغ از هرگونه دستهبندی و نگاه تبعیضآمیز، وظیفه انسانی و الهی ماست.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر نقش اجتماعی مسجد گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاهی برای خدمت به مردم و رفع نیازهای جامعه است. نماز و سایر عبادات در حقیقت مقدمهای برای یاری رساندن به مظلومان، دستگیری از یتیمان و رسیدگی به نیازمندان هستند. عالمان دین و فعالان مذهبی وظیفه دارند نسبت به همه افراد جامعه، با هر نوع سلیقه، پوشش یا نگرش، احساس مسئولیت کنند. نگاه دینی ما ایجاب میکند که هیچکس از دایره مهر و خدمت بیرون نماند، چرا که معیار در نگاه الهی، صداقت، انسانیت و خدمت به خلق است.
وی خدمت به تمامی آحاد جامعه را ضامن همگرایی و همبستگی اجتماعی عنوان و رسیدگی به محرومان، اسیران و مسکینان را از توصیههای قرآنی برشمرد و گفت: شهید آل هاشم به عنوان امام جمعه تبریز توانست با رفتار و برخوردش مردم را جذب کند. ما نیز همچون ایشان در مواجهه با مردم باید توصیههای حضرت علی (ع) را در نظر داشته باشیم و چنانچه میخواهیم اسلام حفظ شود و آمریکا نتواند هیچ غلطی کند، باید تلاش کنیم مسجد، مسجد باقی بماند، هویت مردمی خود را حفظ کند و از ظرفیت و کمک هر طیف و سلیقهای در آن بهرهمند باشیم.
رئیس جمهور اصلاحپذیری مردم به واسطه مسجد را در صورتی امکانپذیر عنوان کرد که نقش تمامی افراد جامعه از هر قشری در مسجد دیده شود و مسجد پناه مردم باشد و اظهار داشت: مساجدی که توانستهاند در این زمینه موفق باشند، باید معرفی و از تجربه آنها استفاده کرد. علاوه بر این مسجدیها نباید برای افرادی که راه را گم کردهاند، پرونده سازی کنند؛ چنانچه خلاف این موارد عمل شود، مردم از ما دور خواهند شد.
پزشکیان تصریح کرد: مردم به دنبال صداقت، عدالت و انصاف در جامعه هستند و قرآن هم پر از آیاتی است که به این مؤلفهها اشاره کرده است. ما اگر بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی و شخصیتی به تمامی آحاد جامعه خدمت کنیم، حتی افراد ضد انقلاب هم جذب ما خواهند شد. با بگیر و ببند و اخراج کردن افراد، جامعه اصلاح نمیشود. مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افرادی باشند که دارای گرفتاریهای رفتاری هستند و برای درمان آنها تلاش کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه «باور دارم اگر مسجد اراده کند، هیچکس خطاکار نخواهد شد»، به بخشی از دوران حضور خود در زابل اشاره کرد و گفت: در آن دوران، افراد و گروههایی میکوشیدند مرا به سمت خود جذب کنند، اما من مسیر حق را برگزیدم و از همراهی با آنان خودداری کردم. در برخورد با مردم، تلاش داشتم با هر فرد بر اساس ویژگیها، نیازها و ظرفیتهایش رفتار کنم تا مطابق با آموزههای قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (ع) برای هدایت او به راه حق تلاش کرده باشم.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی افزود: خداوند در قرآن به پیامبر اسلام (ص) درباره کسانی که در جنگ احد او را تنها گذاشتند میفرماید حتی با آنان نیز مشورت کن؛ این پیام روشنی برای همه ماست که نباید به دلیل لغزشهای مقطعی، افراد صادق و دغدغهمند را از چرخه خدمترسانی کنار بگذاریم. ممکن است برخی افراد در مسیر خدمت دچار لغزش یا اشتباه شوند، اما حذف آنان از عرصه اجتماعی باعث انزوا و تضعیف همبستگی ملی خواهد شد. باید باور داشته باشیم که تغییر رفتار و اصلاح نگرشها فرآیندی تدریجی است که با صبر، گفتوگو و همراهی مردم محقق میشود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وفاق، همدلی، ایستادگی و همبستگی اجتماعی را باید حفظ کرد؛ در این صورت است که دشمن با شلیک موشک و شهادت مردم و فرماندهان هم نمیتواند کشوری را به زانو درآورد.
در ابتدای این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در دوران پیامبر مسجد یک نهاد اجتماعی بود، بیان کرد: متأسفانه اکنون از مولفههای این نهاد اجتماعی فاصله گرفتهایم و مسجد صرفاً محلی برای عبادت افراد مومن محسوب میشود.
دکتر صالحی، مسجد را خانه خدا و خانه مردم معرفی کرد و گفت: نباید مسجد به گروه خاصی از افراد جامعه اختصاص داشته باشد. همچنین نگاههای بخشی به مسجد آن را تکه تکه و ساختارش را تغییر خواهد داد. خوشبختانه رویکرد دکتر پزشکیان از همان ابتدا مردم محوری است و نگاه بروکراسی و اداری به امور ندارد. ایشان باور دارند که مردم حلّال مشکلات هستند. علاوه بر این چنانچه میخواهیم مسجد محور باشد و به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود باید به همه سلایق اختصاص داشته باشد.
در بخش دیگر این گردهمایی حجتالاسلام والمسلمین حاجی علیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: برگزاری این گردهمایی مبتنی بر یک هم عهدی است، چرا که معتقدیم در جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن نیازهای مردم و رفع مشکلات باید نگاه ویژه داشته باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاجی علیاکبری نگاه رئیس جمهور به مسجد را ممتاز و متفاوت عنوان کرد و گفت: ایشان معتقدند باید برای برطرف کردن مشکلات و ناترازیها به محلات و مردم بازگردیم و مسجد به عنوان یک پایگاه برای سازماندهی مردم در نظر گرفته شود. در همین راستا برای پیشبرد برنامهها، طرح محراب را برنامهریزی کردیم که در آن 10 هزار مسجد با پراکندگی مناسب در سراسر کشور میخواهند در امور مختلف به مردم خدماترسانی کنند.
در ادامه این گردهمایی دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر علی ربیعی دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی، حجتالاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز به تحلیل و بررسی فرصتها و چالشها و جایگاه مسجد در محوریت بخشیدن به نقش مردم در امور عبادی و نیایشی، فرهنگی و تربیتی، مشارکت در ارائه خدمات امدادی و اجتماعی و برقراری نظم و امنیت پرداختند.
