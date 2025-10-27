به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان ظهر امروز دوشنبه، پنجم آبان ۱۴۰۴، در دیدار آقای «حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی» وزیر کشور عمان، با تاکید بر سابقه دیرینه و صمیمی روابط دو کشور و دو ملت اظهار داشت: ارتباطات و تعاملات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان همواره بر پایه برادری، احترام متقابل و حسن نیت استوار بوده و دو کشور در فراز و نشیبهای منطقهای، همواره یار و یاور یکدیگر بودهاند.
رئیسجمهور با قدردانی از نقشآفرینی سازنده عمان در عرصههای منطقهای، افزود: تلاشهای عمان در همراهی با جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در زمینه میانجیگری و میزبانی از مذاکرات تهران و واشنگتن، شایسته تقدیر است و نشان از رویکرد خردمندانه و صلحجویانه مقامات این کشور دارد.
دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به مواضع صریح و روشن عمان در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: این موضع انسانی و اسلامی عمان بسیار ارزشمند است. به عنوان یک مسلمان، از این دلسوزی و همراهی قدردانی میکنیم و اگر همه کشورهای اسلامی با چنین رویکردی از مردم غزه حمایت میکردند، شاهد حوادث تلخ و تأسفبار در این منطقه نبودیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد و گفت: ما مسلمانان، بر پایه آموزههای دینی و توصیههای نبی مکرم اسلام(ص)، برادر یکدیگر هستیم و باید ید واحده باشیم. اگر به این آموزهها عمل کنیم، امت اسلامی به قدرتی بزرگ تبدیل خواهد شد که منافع ملتهای مسلمان و امنیت آنان را تضمین و از هرگونه تجاوز و تعدی به بلاد اسلامی جلوگیری خواهد کرد.
دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد که حضور وزیر کشور عمان در تهران، زمینهساز تقویت بیش از پیش پیوندها و همکاریهای دو کشور باشد و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمامی زمینههای علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تعاملات خود را با عمان گسترش دهد و امیدواریم این سفر به توسعه بیش از پیش مناسبات دوجانبه کمک کند.
در ادامه این دیدار، وزیر کشور عمان نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران و دیدار با دکتر پزشکیان، روابط دو کشور را ممتاز و تاریخی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و عمان، روابطی خاص، عمیق و آکنده از صداقت است و هیچ شائبهای به آن راه ندارد. سفر پنج ماه پیش جنابعالی به مسقط و توافقات و تفاهمات ارزشمند حاصل از آن نیز نشاندهنده مسیر روشن همکاریهای دو کشور است.
حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی، ضمن تقدیر از مواضع رئیسجمهور ایران در تقویت روابط با کشورهای اسلامی، بهویژه عمان، خاطرنشان کرد: این رویکرد سازنده از سوی جمهوری اسلامی ایران همواره در دهههای گذشته پایدار بوده و از جانب عمان نیز با همان روحیه برادری و حسن نیت دنبال شده است.
وی همچنین تاکید کرد: امیدواریم روابط عالی و استوار میان دو کشور، همچنان با قدرت و ارادهای مضاعف ادامه یابد؛ ما برای تعمیق و ارتقای هر چه بیشتر این روابط تلاش خواهیم کرد.
