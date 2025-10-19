به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه شب در حاشیه آیین بهره‌برداری از مرکز پرتودهی شمال‌غرب کشور در استان اردبیل، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداوند را شاکریم که امروز هشتمین مرکز از دوازده قطب برنامه‌ریزی‌شده در حوزه پرتودهی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افتتاح می‌کنیم.

پرتودهی؛ راهکار علمی برای ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی

اسلامی با اشاره به اهمیت فناوری پرتودهی در بهبود کیفیت و ارتقای رفاه مردم، افزود: پرتودهی از موضوعات بسیار حائز اهمیت در زندگی مردم است، زیرا نقش مستقیمی در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری دارد. این فناوری از مرحله بذر تا محصول نهایی، موجب زدایش آفات و افزایش سازگاری محصولات با شرایط خشکسالی، کم‌آبی و شوری خاک می‌شود. در نتیجه، ماندگاری محصولات افزایش یافته و از ضایعات کشاورزی جلوگیری می‌شود.

رفع چالش‌های کشاورزی اردبیل با راه‌اندازی مرکز پرتودهی

وی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی کشور و توسعه بهره‌وری انجام شده است. یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در استان اردبیل، ضایع شدن زودهنگام محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز بود که با راه‌اندازی این مرکز، این مشکل برطرف خواهد شد. برای این مجموعه ظرفیت ۳۰ هزار تُن پیش‌بینی شده است؛ هرچند فاز نخست با ظرفیت کمتر آغاز به کار می‌کند، اما با استقبال و حمایت، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

ترویج فناوری پرتودهی در قطب‌های کشاورزی کشور

رییس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار امیدواری کرد این اقدام زمینه‌ساز ترویج فناوری پرتودهی در سایر نقاط کشور شود و افزود: امیدواریم با مشارکت مردم و بخش خصوصی، این فناوری در قطب‌های تولید کشاورزی گسترش یابد و شاهد بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه از دستاوردهای آن باشیم.

فناوری هسته‌ای؛ صنعت زندگی و پرتوی سلامت

اسلامی خاطرنشان کرد: فناوری هسته‌ای، فناوری پیشتاز و صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی است. این فناوری در تمامی حوزه‌ها و فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده و می‌تواند برکات فراوانی را برای ملت عزیز ایران به ارمغان آورد.

پرتودهی؛ فرآیندی ایمن برای سلامت انسان

در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر پرتودهی بر سلامت مردم، اسلامی تصریح کرد: پرتودهی هیچ‌گونه اثر منفی بر سلامت انسان ندارد، بلکه فرآیندی برای میکروب‌زدایی و زدایش آفات است. در این روش هیچ‌گونه فعل‌وانفعال شیمیایی رخ نمی‌دهد که موجب بروز عارضه شود. پرتودهی موجب افزایش ماندگاری، حفظ کیفیت و سلامت محصولات می‌شود و در حقیقت، پرتوی زندگی است.

