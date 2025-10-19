به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای سیاست دیپلماسی همسایگی دولت چهاردهم، اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان به میزبانی فرهنگسرای شهر بیرجند برگزار شد.

این رویداد با حضور مقامات ارشد وزارت کشور، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور، نقطه عطفی در تقویت روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و همسایه شرقی‌اش به شمار می‌رود.

خراسان جنوبی، با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک و گذرگاه رسمی ماهیرود، سالانه بیش از یک‌سوم صادرات ایران به افغانستان را مدیریت می‌کند و اکنون از نقش صرف ترانزیتی به شریک اقتصادی فعال ارتقا یافته است.

مدیران ارشد استان در ۲۳ فروردین امسال به استان فراه افغانستان سفر کردند تا ظرفیت‌های مرزی، اقتصادی و درمانی را معرفی کنند.

در ادامه مراودات دو کشور استاندار فراه نیز در ۱۰ خرداد با هیئت بلندپایه افغان از مرز ماهیرود وارد بیرجند شد و توافقاتی بی‌سابقه در ۲۰ سال اخیر در زمینه کشت فراسرزمینی، فرآوری معادن، انرژی خورشیدی و گردشگری سلامت به دست آمد.

به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور نخستین نمایشگاه فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان با ابتکار بخش خصوصی و دولتی، از ۲۶ تا ۲۹ مهر در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برپا شد.

این رویداد بر حوزه‌های معدن، کشاورزی، تجارت و فناوری‌های نوین تمرکز دارد و فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های مشترک دو کشور فراهم می‌کند.

در همین راستا اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان به میزبانی بیرجند دیروز (شنبه ۲۶ مهر) در فرهنگسرای شهر با حضور مقامات ارشد وزارت کشور، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد.

در این اجلاس استاندار خراسان جنوبی، سید محمد رضا هاشمی، با اعلام رشد ۱۳۰ درصدی واردات و بیش از ۱۲۰ درصدی ارزش صادرات به افغانستان، این استان را دروازه اصلی تعامل اقتصادی ایران با شرق توصیف کرد.

وی به فعال‌سازی گذرگاه یزدان، صدور بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مجوز کولبری برای مرزنشینان، اشتراکات فرهنگی و حضور ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی به عنوان زیرساخت‌های کلیدی توسعه روابط اشاره و نقش پررنگ بخش خصوصی را ستود.

مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز تأکید کرد: وزارت کشور با تمرکز بر تقویت تجارت استان‌ها با ۱۵ کشور همسایه از جمله افغانستان و چین، برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش صادرات، رفع ناترازی تجاری و توسعه کشاورزی و صنعت اجرا می‌کند.

وی افزود: «با هم‌صدایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، رشد اقتصادی استان‌ها را تسریع خواهیم کرد و تجارت با همسایگان، کلید متوازن‌سازی تجارت خارجی است.»

محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، خواستار تبدیل آن‌ها به ثروت واقعی کشور و تعادل در تراز تجاری با افغانستان شد.

وی پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های مشترک استانی مانند خراسان رضوی-هرات را داد تا تعاملات اقتصادی دو کشور تقویت شود.

بهرامی همچنین بر هماهنگی سیاست و اقتصاد برای روابط پایدار و برد-برد تأکید ورزید.

دین محمد نعمتی، رئیس اتاق تجارت استان فراه افغانستان نیز با انتقاد از ضعف مدیریت مرزی که کالاهای ایرانی را به واسطه‌ها می‌سپارد، خواستار بازنگری جدی در تجارت مرزی، تسهیل عبور ۶۰۰ کامیون روزانه و رفع مشکلات گمرکی شد.

وی تجارت را نه یک‌طرفه، بلکه بر پایه عشق، برابری و برد-برد توصیف کرد و از ایران خواست به زیرساخت‌های مرزی توجه ویژه‌ای داشته باشد تا این مرز، شاهراهی امن و پرثمر برای دو ملت شود.

این اجلاس، با تأکید بر سهم ۴۰ درصدی خراسان جنوبی در تجارت دوجانبه، هدف ۳ میلیارد دلاری تجارت برد-برد تا ۱۴۰۶ را ترسیم کرد و استان را به الگویی ملی برای دیپلماسی مرزی تبدیل نمود.

فعالان اقتصادی دو طرف از تشکیل کمیسیون دائمی بیرجند-فراه و امضای ۲۰ تفاهم‌نامه در نمایشگاه خبر دادند.

در پایان این اجلاس تمبر «نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان» به دست مسئولان تجاری دو کشور رونمایی شد.

