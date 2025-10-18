به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست مشترک با حضور استاندار قم، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) و جمعی از مدیران استانی گفت: برای ما در سازمان انرژی اتمی یکی از تکالیف این بوده که آثار و نتایج صنعت هسته‌ای را به زندگی مردم برسانیم و مردم این را ملموس دریافت بکنند، آثار و نتایجش را؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با دوگانه‌ی معیشت و هستی افکار عمومی را فریب بدهد.

اسلامی با بیان صنعتی شدن این سازمان و نتیجه بخش بودن اقدامات در زندگی مردم به عنوان یکی از اهداف سازمان خطاب به مدیران استان قم اظهار داشت: شما در بخش محیط‌زیست، در بخش کشاورزی و مواد غذایی، در بخش پزشکی و سلامت و در صنعت این فرصت را دارید که از ظرفیت سازمان استفاده بکنید. ما در کمال آمادگی هستیم که با مساعدت و پشتیبانی آقای استاندار هرچه سریع‌تر مستقر بشویم.

وی ادامه داد: اگر اولین بیمارستانی که دانشگاه علوم پزشکی تأیید می‌کند فضای آن مهیا باشد، سازمان انرژی اتمی خیلی سریع تجهیزات پلاسما را می‌آورد، مستقر می‌کند، کادر را آموزش می‌دهد و مربی‌گری می‌کند تا بتوانند به مردم خدمات ارائه بدهند. در بخش باغ و محصولات کشاورزی هم جهاد کشاورزی می‌تواند آنجایی را که اولویت اول است مشخص کند. شما هم در بحث پسماندهای شهری برای شیرابه یا فاضلاب صنعتی، چون به‌هرحال تنش آبی همه جا هست، می‌توانید پروژه‌ای برای تصفیه پساب داشته باشید تا با نصب یک سیستم پلاسمایی، تصفیه‌ای صورت بگیرد که قابل استفاده مجدد باشد بدون اینکه هیچ عوارضی داشته باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ظرفیت دانشگاه حضرت معصومه (س) گفت: این دانشگاه، الحمدلله وجود دارد و ان‌شاءالله می‌تواند خیلی خوب گسترش پیدا کند. خانم‌های ما، دختران ما ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند، استعدادشان فوق‌العاده است. ما بایستی مسیر را برایشان هموار کنیم و زیرساخت را به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که بتوانند به‌راحتی خدمت خودشان را انجام بدهند. دانشگاه شما هم با این معرفی که من متوجه شدم می‌تواند به عنوان یک مصداق دانشگاه مولد نام بگیرد.

اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت نوآوری و کارآفرین تصریح کرد: دانشگاه حضرت معصومه (س) باید به سمتی برود که خلاقیت در آن جریان داشته باشد و زنجیره ارزش در آن جریان داشته باشد؛ همین کاری که الآن دارید انجام می‌دهید، یعنی تلفیق بین‌رشته‌ای هنر با نساجی، هنر با معماری، و استفاده از ظرفیت معادن و سنگ‌های قیمتی، می‌تواند الگوی خوبی باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما در حوزه هسته‌ای با پرتودهی گاما می‌توانیم روی سنگ‌های قیمتی کار کنیم تا با هنر و خلاقیت بانوان به اشیای زینتی و تزئینی تبدیل شوند. این تلفیق‌ها موجب کارآفرینی می‌شود و ما آماده‌ایم در این زمینه به دانشگاه حضرت معصومه (س) خدمت کنیم.

