به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که پاکستان ممکن است یکی از سردترین زمستان‌های خود در چند دهه گذشته را تجربه کند، پدیده‌ای که در پی سیلاب‌های اخیر می‌تواند آسیب‌های انسانی و اقتصادی را تشدید کند.

این گزارش که توسط گروه هماهنگی میان‌بخشی دفتر سازمان ملل تهیه شده، نشان می‌دهد پدیده اقلیمی النینیا عامل اصلی افت غیرمعمول دما در سراسر پاکستان خواهد بود. این وضعیت تهدیدی جدی برای خانوارهایی به‌ویژه در مناطق کوهستانی شمال پاکستان شامل خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان است که پیش‌تر از سیلاب‌های ویرانگر آسیب دیده‌اند.

النینیا زمانی رخ می‌دهد که دمای سطح آب در اقیانوس آرام پایین‌تر از حد نرمال می‌رود و تغییرات گسترده‌ای در الگوهای آب‌وهوایی جهان ایجاد می‌کند.

گزارش سازمان ملل هشدار می‌دهد که تأثیر همزمان سرمای شدید، خسارات پس از سیل و کاهش بارش می‌تواند پیامدهایی چون تهدید امنیت غذایی، سلامت عمومی و اقتصاد را به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر شمالی و کوهستانی به همراه داشته باشد. انتظار می‌رود بارش‌ها در مناطق خیبر پختونخوا، شمال پنجاب، کشمیر و گلگت بلتستان کمتر از حد میانگین باشد؛ در حالی‌ که مناطق جنوبی پاکستان مانند سند، بلوچستان و جنوب پنجاب بارش‌هایی در حد نرمال خواهند داشت.

از جمله خطرات پیش‌بینی‌شده، اختلال در برداشت محصولات کشاورزی پاییزه، احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار در پی آب‌های راکد سیلابی، بروز سیلاب‌های یخچالی در ارتفاعات، کاهش جریان رودخانه‌ها و افزایش آلودگی هوا در مناطق کم‌ارتفاع است.

براساس ارزیابی اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، حدود ۱.۲ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در ایالت پنجاب که به عنوان سبد غذایی پاکستان شناخته می‌شود، زیر آب رفته و مزارع برنج، پنبه و نیشکر به شدت آسیب دیده‌اند. این اتفاق هم‌زمان با فصل کاشت محصولات بهاره رخ داده و تهدیدی برای امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها نفر است.

مقامات بهداشتی نیز نسبت به افزایش خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده مانند وبا، اسهال و تیفوئید و همچنین بیماری‌های منتقل‌شونده از پشه مانند مالاریا و تب دنگی هشدار داده‌اند.

