دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام توقف جنگ، ۸۰ مورد آتش‌بس را نقض کرد و در جریان آن و در پی حملات مرگبار به مناطق مختلف ۹۷ فلسطینی به شهادت رسیدند.

نشست «شرم‌الشیخ» روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی مصر و با ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری مصر و آمریکا برگزار شد و سران و نمایندگان بیش از ۲۰ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، قطر، ترکیه، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست حاضر شدند.

ترامپ و رهبران قطر، مصر و ترکیه، کشورهایی که نقش میانجیگر کلیدی در توافق داشتند، مراسم رسمی امضای طرح صلح غزه را برگزار کردند. اما نکته قابل توجه این است که دو طرف اصلی این توافق، یعنی اسرائیل و حماس، در مراسم امضا حضور نداشتند.

رئیس جمهوری آمریکا در این نشست توافقنامه موسوم به صلح غزه را به همراه سایر رهبران منطقه امضا و سپس مصر را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

