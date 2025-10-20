مرکز آمار فلسطین: ۹۰ درصد از نوار غزه در پی حملات اسرائیل ویران شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آمار فلسطین امروز دوشنبه اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد از نوار غزه در نتیجه حملات نظامی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده و این منطقه را به مکانی «غیرقابل سکونت» تبدیل کرده است.

طبق این گزارش، بیش از ۱۰۲ هزار ساختمان به‌طور کامل تخریب شده‌اند و حدود ۱۹۳ هزار ساختمان دیگر نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند. همچنین، دست‌کم ۳۳۰ هزار واحد مسکونی به‌طور کامل یا جزئی نابود شده‌اند.

زیرساخت‌های حیاتی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، ادارات دولتی، تأسیسات اقتصادی، جاده‌ها، خطوط آب و برق، شبکه‌های فاضلاب و زمین‌های کشاورزی، نیز به‌شدت آسیب دیده یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

این گزارش به مناسبت روز جهانی آمار (۲۰ اکتبر ۲۰۲۵) منتشر شده و در آن آمده است که از آغاز حملات اسرائیل به غزه، بیش از ۶۹ هزار فلسطینی شهید شده‌اند و بیش از دو میلیون نفر آواره شده‌اند که بسیاری از آن‌ها چندین بار مجبور به جابه‌جایی شده‌اند.

بیش از ۸۵ درصد از تأسیسات آب و فاضلاب از کار افتاده‌اند و هزینه بازسازی این بخش‌ها، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

از سوی دیگر، ۴۹ درصد از خانواده‌ها روزانه کمتر از ۶ لیتر آب برای نوشیدن و پخت‌وپز دریافت می‌کنند، در حالی که حداقل استاندارد سازمان جهانی بهداشت ۱۵ لیتر در روز برای هر فرد است.

قیمت کالاهای مصرفی در غزه بیش از ۵ برابر افزایش یافته است. نرخ تورم به ۷۸ درصد رسیده و ۹۶ درصد از جمعیت (حدود ۲.۱ میلیون نفر) با سطوح شدید ناامنی غذایی مواجه‌اند.

نرخ بیکاری در سراسر فلسطین به ۵۰ درصد رسیده است؛ در کرانه باختری: **۳۴ درصد و در نوار غزه: **۸۰ درصد. تعداد بیکاران در کل فلسطین به حدود ۵۵۰ هزار نفر رسیده است.

این آمارها تصویری تکان‌دهنده از ابعاد فاجعه انسانی و ویرانی گسترده در نوار غزه ارائه می‌دهند و بر ضرورت فوری کمک‌های بشردوستانه و بازسازی تأکید دارند.

...................................

پایان پیام/ 167