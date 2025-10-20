به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها و اطلاعات کنیست اسرائیل، این رژیم در سال‌های اخیر با پدیده «تراز منفی مهاجرت» مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد افرادی که از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، از تعداد بازگشت‌کنندگان بیشتر بوده است. این روند به‌ویژه پس از آغاز جنگ در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفته است.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» با تیتر «مهاجرت بیشتر، بازگشت کمتر» این گزارش را «تصویری بسیار تیره» از وضعیت مهاجرت در اسرائیل توصیف کرده و هشدار داده که دولت هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با این روند نگران‌کننده ندارد.

طبق آمار ارائه‌شده، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۵٬۹۰۰ نفر بیشتر از تعداد بازگشت‌کنندگان از اسرائیل خارج شده‌اند. در سال ۲۰۲۳، ۸۲٬۸۰۰ نفر، اسرائیل را ترک کردند که نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً پس از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده است.

در سال ۲۰۲۴ نیز روند مهاجرت ادامه یافته و تا پایان ماه اوت، ۳۶٬۹۰۰ نفر از جمعیت خالص اسرائیل کاسته شده‌ است. در بازه زمانی ژانویه تا اوت، حدود ۵۰٬۰۰۰ نفر از کشور خارج شده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، فاصله بین تعداد مهاجران و بازگشت‌کنندگان تقریباً دو برابر شد و به ۵۸٬۶۰۰ نفر رسید. این در حالی است که در سال‌های پیش از آن نیز روند خروج از کشور از بازگشت پیشی گرفته بود.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که هم‌زمان با افزایش تنش‌های امنیتی و اجتماعی، از جمله حملات موشکی از یمن و بسته شدن مسیرهای اصلی به فرودگاه بن‌گوریون، نگرانی‌ها درباره آینده جمعیتی و اقتصادی اسرائیل افزایش یافته است.

