به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرده است؛ اقدامی که در بحبوحه تنش‌های مستمر میان قاهره و تل‌آویو صورت می‌گیرد.

یک منبع دولتی مطلع به روزنامه «تایمز آو اسرائیل» گفت: با وجود گزارش‌هایی مبنی بر تلاش تل‌آویو برای ترتیب دادن نشستی احتمالی در قاهره، السیسی در حال حاضر قصد ندارد با نتانیاهو دیدار کند.

این منبع افزود که مصر از رژیم صهیونیستی به دلیل مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده طی ماه‌های اخیر خشمگین است و همین موضوع احتمال برگزاری هرگونه دیدار نزدیک میان دو طرف را کاهش می‌دهد؛ هرچند اسرائیل و ایالات متحده علاقه‌مند به تقویت چنین نشستی هستند.

از سوی دیگر، قاهره نگران است که اسرائیل همچنان قصد دارد فلسطینی‌ها را به سمت شبه‌جزیره سینا سوق دهد؛ به‌ویژه در سایه طرح‌هایی که بر پروژه‌های بازسازی اولیه در شهر رفح در جنوب نوار غزه و در مرز مصر متمرکز است.

مصر تأکید کرده است که بازگشایی گذرگاه رفح تنها برای خروج فلسطینی‌ها از غزه، اقدامی برای کاهش جمعیت این منطقه تلقی می‌شود و قاهره «هرگز اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد».

این منبع همچنین اشاره کرد که عقب‌نشینی الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل از امضای توافقنامه گاز با مصر، موجب خشم قاهره و واشنگتن شد؛ چرا که این توافق از سوی اسرائیل ناعادلانه تلقی گردید.

روابط میان نتانیاهو و السیسی طی سال‌های اخیر همواره متشنج بوده و دو طرف از پیش از جنگ غزه تاکنون هیچ گفت‌وگویی نداشته‌اند.

منبع مذکور تأکید کرد که السیسی بر موضع خود مبنی بر عدم ارتباط با نتانیاهو پایبند است، مگر آنکه تغییر اساسی در رفتار اسرائیل نسبت به قاهره رخ دهد.

