به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمود رجبی» عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دیدار با رئیس حوزه علمیه افغانستان و نماینده آیت‌الله سیستانی در شبه قاره هند، اظهار کرد: تحقق هدف‌های الهی بدون حضور مؤمنان ممکن نیست؛ همان‌گونه که قرآن کریم در کنار نصرت الهی، بر حضور فعال مؤمنان در صحنه تأکید دارد و در این میان، عالمان دینی و روحانیت به عنوان وارثان پیامبر(ص) نقش و رسالتی بسیار سنگین بر عهده دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: با توجه به هم‌افزایی دشمنان اسلام و بهره‌مندی آنان از امکانات فراوان، وظیفه علما در این عصر دشوارتر از گذشته است و برای موفقیت در این میدان، باید هم‌افزایی، مشارکت و همکاری جهانی میان نیروهای مؤمن و مراکز علمی و فرهنگی شکل گیرد تا بتوان در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان ایستادگی کرد.

آیت‌الله رجبی با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی در انجام رسالت الهی تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم وحدت در مسیر رسالت را نعمتی بزرگ دانسته و امت اسلام را به آن توصیه کرده است و امروز نیز رسالت ما ایجاب می‌کند که با تبادل تجربه، همکاری و مشارکت علمی و فرهنگی، زمینه تحقق اهداف دین را فراهم آوریم.

رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نه نظام اسلامی به معنای واقعی وجود داشت و نه ارتباطات و نیروهایی که امروز در سایه انقلاب تربیت شده‌اند و اکنون شماری از فارغ‌التحصیلان مؤسسه در کشورهای اسلامی فعالیت دارند و این ظرفیت عظیم، مسئولیت ما را دوچندان می‌کند تا نیروهای بیشتری را برای صیانت از معارف اسلامی تربیت کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی مؤسسه گفت: شماری از نیروها از ظرفیت‌های مختلف تربیت شده‌اند و در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به فعالیت‌های فرهنگی مشغول اند، لازم است این ظرفیت‌ها ساماندهی، تقویت و استفاده بیشتر صورت گیرد که در همین راستا، تعاملاتی با نهادهای علمی فرهنگی فعال در عرصه بین الملل برای همکاری مشترک صورت گرفته است.

آیت‌الله رجبی افزود: برنامه‌هایی مانند همایش علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی(ره) فرصت‌های ارزشمندی برای تبادل اندیشه و هم‌فکری میان نخبگان است و باید استمرار داشته باشد ضمن اینکه ظرفیت‌های مؤسسه امام خمینی(ره) بسیار گسترده است و برگزاری دوره‌های آموزشی و آموزش مجازی موسسه با هدف ترویج فرهنگ اسلامی از جمله این برنامه‌هاست.

وی همچنین به طرح ولایت به عنوان یکی از طرح‌های پیشرو مؤسسه اشاره کرد و گفت: این طرح که به‌تازگی وارد عرصه بین‌المللی شده، زمینه‌ساز ارتقای معرفتی و اعتقادی نیروهای جوان است و نقشی اساسی در تربیت نخبگان متعهد ایفا می‌کند.

رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) در پایان با یادآوری توصیه‌های علامه مصباح یزدی(ره) تأکید کرد: اساس کار، عمل به رسالت الهی است و هر جا کارها با اخلاص و برای خدا انجام شده، برکات فراوانی داشته است و علامه مصباح همواره بر اخلاص در نیت و تمسک به اهل‌بیت(ع) تأکید داشتند و ما نیز در این مسیر باید با توکل و توسل، وظیفه خود را بشناسیم و با تمام توان به انجام رسانیم.

