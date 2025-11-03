به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی، رئیس شورای سیاستگذاری مرکز آموزشهای آزاد مؤسسه امام خمینی(ره)، در نشستی خبری، با اشاره به ضرورت برنامهریزی در خصوص مبانی اندیشه اسلامی، از آغاز چندین فعالیت جدید در حوزه گسترش طرح ولایت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ابنا، یکی از مهمترین اقدامات جدید، برگزاری اولین دوره طرح ولایت دانشآموزی برای مقطع متوسطه دوم بود که با متون و برنامههای خاص شامل کارگاهها و بازیوارههای علمی متناسب طراحی و به صورت آزمایشی اجرا شد. همچنین برای اولین بار، دو دوره تخصصی اخلاقی و بصیرتی، مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی، برای دانشجویانی که دورههای پیشین طرح ولایت را گذرانده بودند، طراحی و اجرا گردید.
طرحهای توسعه محتوایی برای تمامی مقاطع
مصباح یزدی در ادامه، درباره برنامههای آتی برای گسترش طرح ولایت به دیگر سطوح تحصیلی سخن گفت. وی اظهار داشت که کتب مربوط به مقطع متوسطه اول در حال نگارش است و برای مقطع ابتدایی نیز، در دو بخش اول تا سوم و چهارم تا ششم، برنامههای جداگانه با کتب خاص در حال تدوین و برنامهریزی است.
ضرورت فراگیری مبانی؛ دفاع فکری در برابر استکبار
رئیس شورای سیاستگذاری مرکز آموزشهای آزاد، با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم فراگیر شدن طرح ولایت، به هدف اصلی این آموزشها اشاره کرد. وی بیان داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه ۱۳ آبان، ایستادگی بر ایده نظام اسلامی و مقابله با استکبار جهانی، نیازمند شناخت عمیق مبانی فکری اسلامی است.
مصباح یزدی تصریح کرد که این قوت فکری همان چیزی است که مجاهدان راه خدا را در طول تاریخ، از صدر اسلام تا جنگهای اخیر، محکم نگه داشته و نگذاشته در مقابل قدرتهای جهانی سر خم کنند. وی افزود: اگر این ایمان در نسل جدید تقویت شود که راه انتخاب شده، تنها راه نجاتبخش است، آنگاه جوانان با همه مشکلات، سختیها، بدعملیها و شبهات میسازند و استمرار نظام اسلامی را تضمین میکنند.
تحول در آموزشهای مجازی
به دلیل عدم امکان حضور بسیاری از مخاطبان مشتاق در دورههای حضوری متمرکز، آموزشهای مجازی طرح ولایت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر وارد چرخه آموزشی شدهاند.
حجتالاسلام علی آقابالازاده، مسئول بخش آموزشهای مجازی، در این نشست توضیح داد که دوره جدید مجازی که آغاز شده، با رویکردی متفاوت برنامهریزی شده است. وی تأکید کرد: ما صرفاً یک سایت ارائه دوره نیستیم، بلکه یک مرکز آموزشی هستیم که دغدغه فهم عمیق و نظاممند مخاطب از مبانی اسلام را دنبال میکند. این مرکز آموزشی، خدمات پشتیبانی گستردهای شامل درسگفتارهای اساتید برجسته، جلسات آنلاین پرسش و پاسخ، حضور اساتید در گروههای آموزشی و منابع کمکآموزشی متنوع را ارائه میدهد تا اسلامشناسی عقلانی محقق شود.
آقابالازاده همچنین خاطرنشان کرد که این دوره در حقیقت ششمین دوره مجازی طرح ولایت محسوب میشود، اما اولین دوره با سبک و اسلوب جدید است.
