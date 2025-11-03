به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی، در یک نشست خبری، درباره برنامهریزیهای انجام شده در خصوص مبانی اندیشه اسلامی سخن گفت. وی از آغاز چندین فعالیت جدید در سال جاری خبر داد که نخستین آنها برگزاری اولین دوره طرح ولایت دانشآموزی بود. این دوره مخصوص مقطع متوسطه دوم طراحی شد و دارای کتابهای خاص، متون ویژه، طول دوره مشخص و برنامههای همراه شامل کلاسهای آموزشی، کارگاهها، برنامههای تفریحی و بازیوارههای متناسب با محتوای علمی بود. این برنامه موفقی بود که به صورت آزمایشی برای ۳۰۰ نفر اجرا شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، وی همچنین از طراحی و اجرای دو دوره جدید اخلاقی و بصیرتی شبیه طرح ولایت برای نخستین بار خبر داد. دوره اخلاق اسلامی مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی و دوره بصیرتی نیز مباحث مربوط به مبانی بصیرت را بر اساس همین اصول فکری طراحی و ارائه نمود. این دورههای اخلاقی و بصیرتی در سطح دانشجویی و در امتداد دورههای طرح ولایت دانشجویی برگزار شدند.
توسعه دامنه مخاطبان طرح ولایت
حجتالاسلام مصباح یزدی ضمن اشاره به برنامهریزی برای گسترش دورههای اخلاقی و بصیرتی به سطوح پایینتر، به تفکیک مخاطبان دانشآموزی پرداخت. وی اظهار داشت: در حالی که دوره کنونی برای متوسطه دوم است، کتب مربوط به متوسطه اول در حال نگارش است و برای مقطع ابتدایی نیز دو برنامه جداگانه با کتابهای خاص برای بخشهای اول تا سوم ابتدایی و چهارم تا ششم ابتدایی در دست تدوین است. وی افزود: اجرای آزمایشی دوره ابتدایی (مقطع اول تا سوم) با کتابهای داستانی متناسب با مباحث طرح ولایت، از سال گذشته در یکی از مدارس قم آغاز شده است، اگرچه هنوز کتب آن تکمیل و منتشر نشده و نیاز به برنامهریزی رسمی دارد.
ضرورت فراگیری و آغاز دورههای مجازی
رئیس شورای سیاستگذاری مرکز آموزشهای آزاد تأکید کرد که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که این طرح باید فراگیر شود، و به دلیل عدم امکان حضور بسیاری از مخاطبان مشتاق در دورههای حضوری متمرکز (مانند دوره چهل روزه تابستانی) ناشی از بعد مسافت یا اشتغالات، ایده برگزاری دورهها به شکل مجازی جدی شد. وی بیان داشت: دورههای حضوری به دو شکل متمرکز (اردویی) و غیرمتمرکز (در طول سال، مانند برگزاری یک کتاب در ایام تعطیل هفته) اجرا میشدند، اما نیاز به فراگیری، ما را به سمت مجازیسازی هدایت کرد. اولین دوره مجازی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و دوره جدید مجازی در همین ایام شروع خواهد شد و ثبت نام آن در حال انجام است تا فراگیر شدن این دورهها به شکل جدی تحقق یابد.
مبانی فکری، رمز ایستادگی در جنگ نرم
حجتالاسلام مصباح یزدی، با توجه به قرار گرفتن در آستانه ۱۳ آبان (روز استکبارستیزی)، بر اهمیت شناخت عمیق مبانی فکری اسلامی تأکید کرد و بیان داشت: آرمانهای انقلاب اسلامی، مقابله با استکبار جهانی و ایستادگی بر ایده نظام اسلامی، نیازمند همین شناخت عمیق مبانی است.
وی خاطرنشان کرد: این مبانی فکری است که مجاهدان راه خدا را در مسیر محکم نگه داشته و نگذاشته که در مقابل شیاطین و قدرتهای جهانی سر خم کنند؛ چه در صدر اسلام، چه در طول تاریخ انقلاب و چه در جنگ اخیر. اگر این قوت فکری در نسل جدید باقی بماند، جوانان با عقیدهای محکم پای این نظام خواهند ایستاد و در مقابل سختیها، مشکلات، بدعملیها، سوء مدیریتها، تهاجمهای بیگانه و القای شبهات تاب خواهند آورد و استمرار نظام اسلامی را تضمین میکنند.
اهمیت اولویت برنامه بر اجرا در تحلیل انتقادی
حجتالاسلام مصباح یزدی در پاسخ به سؤالی درباره کانون نقد انقلاب (مبانی یا عملکرد)، توضیح داد: خروجی یک عملیات متوقف بر دو چیز است: فکری که پشتیبانی میکند (طراحی) و شیوه اجرا. وی افزود: اگر ما به دنبال یک برنامه مناسب هستیم، نمیتوانیم به دلیل نواقص اجرایی دیگران، آن برنامه را کنار بگذاریم.
وی تصریح کرد: پایهایترین کار این است که ابتدا برنامه مناسب (مبانی) را بیابیم و خود را متقاعد کنیم که آن را عمل کنیم. دفاع ما از اسلام و انقلاب بر اساس فکری است که اسلام ارائه داده و اگر مطمئن شدیم که این راه، تنها راه نجاتبخش است، باید در حد توان همین راه را ادامه دهیم و از سختی راه نترسیم. وی هشدار داد: بیشترین شبههای که در ذهن جوانان وجود دارد این است که «نکند راه اشتباهی انتخاب کردهایم؟». اگر این ایمان تقویت شد که راه همین است، فرد با همه مشکلاتش میسازد و به راهی که انتخاب کرده، مطمئن است.
رئیس شورای سیاستگذاری در بخش پایانی صحبتهای خود، به درخواستهای بینالمللی برای برگزاری دورههای مشابه اشاره کرد
......
پایان پیام/
نظر شما