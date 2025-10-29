به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه هنری «همام» که با هدف معرفی دستاوردهای هنرمندان دارای معلولیت برگزار شده است، با تأکید بر اینکه هنر این هنرمندان، تجلی اسماء جمالیه الهی در عالم ماده است، خواستار حمایت همهجانبه و مؤثر دستگاههای دولتی از این قشر ارزشمند شد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون، تحول چشمگیری در نگرش جامعه نسبت به هنرمندان دارای معلولیت ایجاد شده است. برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی فراهم کرده تا مردم و مسئولان با دستاوردهای درخشان افرادی آشنا شوند که گرچه در ظاهر با محدودیتهایی مواجهاند، اما در حقیقت از بسیاری از افراد بهاصطلاح توانمند، تواناتر و خلاقترند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جنبههای روحی و معنوی آثار ارائهشده در این نمایشگاه افزود: اراده، نشاط و امیدی که در آنان موج میزند، میتواند بهترین الگوی زیست مؤمنانه و پویای زندگی برای نوجوانان و جوانانی باشد که گاه دچار ناامیدی و بیمعنایی میشوند.
وی با بیان اینکه هنر، تنها ابزار بیان نیست بلکه کارکرد درمانی و توانبخشی نیز دارد، تصریح کرد: در این نمایشگاه، جلوهای عینی از هنر درمانی و توانبخشی هنری دیده میشود. ضروری است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هنری، در کنار رشتههایی همچون موسیقی، خوشنویسی، نقاشی و هنرهای تجسمی و نمایشی، بهصورت جدی رشتهها و دورههای تخصصی در حوزه «هنر درمانی» و «توانبخشی هنری» ایجاد کنند و این زمینه را در برنامههای آموزشی خود بگنجانند.
خسروپناه در ادامه با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت از افراد دارای معلولیت، اظهار داشت: کمیسیون مربوط به امور معلولان به سازمان بهزیستی واگذار شده و ریاست این سازمان مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارد. امیدواریم هرچه سریعتر پیشنهادهای اجرایی این کمیسیون به شورا ارسال شود تا بتوانیم ضمن بررسی آنها، مصوبات لازم را برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت تصویب کنیم.
دبیر شورا همچنین خواستار توجه همهجانبه به تمام گروههای دارای معلولیت شد و گفت: نباید صرفاً بر یک نوع معلولیت تمرکز شود. افرادی با آسیبهای نخاعی ناقص یا معلولیتهای پنهان نیز نیازمند توجه و حمایت جدیاند.
وی پیشنهاد کرد برگزارکنندگان نمایشگاه، گفتوگوهایی با هنرمندان دارای معلولیت انجام دهند تا «دردها، مشکلات و مطالبات» آنان ثبت و به سندی راهبردی تبدیل شود؛ سندی که بتواند مبنای همکاری میان وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
خسروپناه در پایان با تأکید بر آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجلس شورای اسلامی گفت: شورا در چارچوب قانون مصوب مجلس آماده هرگونه همکاری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع نواقص قانونی در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت است. در دوره جدید، تعامل شورا با سازمان بهزیستی تقویت شده و امیدواریم این ارتباط سازنده، زمینهساز اقدامات مؤثر و پایدار در حمایت از این قشر عزیز شود.
