به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی دهقانی، مدیرعامل «آکادمی آموزشی و فرهنگی طلبهAi» که به دعوت خانه فناوریهای فرهنگی اصفهان در نمایشگاه فننما حضور یافته است، در گفتوگویی با اشاره به فعالیتهای گسترده این مجموعه اظهار داشت: آکادمی بهصورت تخصصی در زمینه توانمندسازی طلاب، معلمان و دانشجویان فعالیت دارد و هر روز هفته در ارگانها و شرکتهای مختلف دورههای آموزشی خصوصی و عمومی برگزار میکند. وی افزود: نخستین بوتکمپ تخصصی استان اصفهان نیز توسط این آکادمی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته شرکت، مشتریپسند بودن خدمات است، گفت: هر فرد با هر شغل و پیشینهای که به غرفه مراجعه کند، دست خالی بازنمیگردد؛ چرا که برای تمام اقشار جامعه، شرکتها و کسبوکارها برنامههای آموزشی و مشاورهای پیشبینی شده است.
مشاوره و آموزش هوش مصنوعی
مدیرعامل آکادمی طلبهAi با اشاره به نقش هوش مصنوعی در توسعه خدمات و تبلیغات شرکتها، خاطرنشان کرد: آموزش نیروهای سازمانها برای بهکارگیری هوش مصنوعی در ارائه خدمات، کمک به شرکتها در زمینه تبلیغات و عرضه هوشمند محصولات با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و همچنین کوچینگ برای رونقبخشی به کسبوکارها از جمله خدماتی است که به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
دهقانی هدف از حضور در نمایشگاه فننما را معرفی تیمی خلاق و حرفهای دانست و افزود: میخواهیم نشان دهیم که میتوانیم به افراد و شرکتها کمک کنیم تا حرفهایتر دیده شوند، ارائههای خلاقانهتری داشته باشند و در مسیر رشد و ارتقاء گام بردارند. وی ضمن تأکید بر اهمیت همکاری میان شرکتهای حاضر در نمایشگاه، ادامه داد: از جمله اهداف اصلی ما یادگیری، ارتباطگیری و بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی است.
تمرکز بر نوآوری و معرفی تیم جوان
مدیرعامل آکادمی طلبهAi با اشاره به شعار نمایشگاه فننما گفت: انتظار داریم با شرکتهای خلاق فرهنگی ارتباط برقرار کرده و نشان دهیم توان انجام کارهای بزرگ را داریم. وی در پایان به معرفی تیم خود پرداخت و تصریح کرد: آکادمی طلبهAi متشکل از تیمی جوان، باسواد، باتجربه و خلاق است که تواناییهای گستردهای در عرصه هوش مصنوعی دارد و میتواند به بسیاری از شرکتها در مسیر رشد و توسعه کمک کند.
حضور در نمایشگاه فننما
لازم به ذکر است آکادمی آموزشی و فرهنگی طلبهAi در پاویون صنایع خلاق نمایشگاه فننما اصفهان مستقر بوده و به معرفی دستاوردها، خدمات آموزشی و محصولات خود در حوزه هوش مصنوعی و آموزش تخصصی میپردازد. یادآور میشود سومین نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری فننما با حضور ۱۰ شرکت خلاق و نوآور از خانه فناوریهای فرهنگی اصفهان وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، از ۱۷ تا ۲۰ آبان، ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در سالن A بخش پاویون صنایع خلاق واقع در شهر نمایشگاهی اصفهان، کمربندی شرق، بزرگراه استاد پرورش برگزار میشود.
